В полночь россияне атаковали Купянск — ГСЧС о последствиях

В ГУ ГСЧС Украины сообщили, что за сутки в Харьковской области из-за обстрелов возникли четыре пожара, есть разрушения.

«В полночь был атакован г. Купянск. Снаряды снова упали на частный сектор, вызвав пожар в частном доме на площади 150 м кв. Для ликвидации огня в этом случае понадобилось три часа», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

По данным спасателей, также под обстрелами в течение суток были села Сеньково и Глушковка в Купянском районе. В Сеньково повреждены частные дома и хозпостройки.

«В здании летней кухни на территории одного из частных домовладений произошел пожар на площади около 100 кв. м. Обломками боеприпасов ранило 75-летнюю женщину. Она госпитализирована в лечебное учреждение», — сообщили в ГСЧС.

В Глушковке горел частный дом на площади 100 кв. метров, пожар потушили за два часа.

Наконец, четвертый пожар из-за обстрелов ночью произошел в селе Лесное Малоданиловской громады. Там горел гараж на площади 24 м кв. Об ударе по территории громады ночью сообщал ее глава Александр Гололобов.

Он отметил, что «прилет» был в жилом квартале многоквартирной застройки. Обстрел вели из артиллерии. Обошлось без пострадавших.