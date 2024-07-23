Опівночі росіяни атакували Куп’янськ – ДСНС про наслідки
У ГУ ДСНС України повідомили, що за добу на Харківщині через обстріли виникли чотири пожежі, є руйнування.
“Опівночі було атаковане м. Куп’янськ. Снаряди знову впали на приватний сектор, спричинивши пожежу у приватній оселі на площі 150 м кв. Для ліквідації вогню в цьому випадку знадобилось три години”, – проінформувала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
За даними рятувальників, також під обстрілами протягом доби були села Сенькове та Глушківка в Куп’янському районі. У Сеньковому пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди.
” У будівлі літньої кухні на території одного з приватних домоволодінь сталася пожежа на площі близько 100 м кв. Уламками боєприпасів поранило 75-річну жінку. Її госпіталізовано до лікувального закладу”, – повідомили в ДСНС.
У Глушківці горів приватний будинок на площі 100 кв. метрів, пожежу загасили за дві години.
Нарешті, четверта пожежа через обстріл вночі сталася у селі Лісне Малоданилівської громади. Там горів гараж на площі 24 кв. м. Про удар по території громади вночі повідомляв її голова Олександр Гололобов.
Він зазначив, що “приліт” був у житловому кварталі багатоквартирної забудови. Обстріл вели з артилерії. Обійшлося без постраждалих.
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Липня 2024 в 07:33;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ГУ ДСНС України повідомили, що за добу на Харківщині через обстріли виникли чотири пожежі, є руйнування".