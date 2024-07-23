Live
  • Вт 23.07.2024
  • Харків  +20°С
  • USD 41.34
  • EUR 45

Опівночі росіяни атакували Куп’янськ – ДСНС про наслідки

Події 07:33   23.07.2024
Оксана Горун
Опівночі росіяни атакували Куп’янськ – ДСНС про наслідки

У ГУ ДСНС України повідомили, що за добу на Харківщині через обстріли виникли чотири пожежі, є руйнування.

“Опівночі було атаковане м. Куп’янськ. Снаряди знову впали на приватний сектор, спричинивши пожежу у приватній оселі на площі 150 м кв. Для ліквідації вогню в цьому випадку знадобилось три години”, – проінформувала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

За даними рятувальників, також під обстрілами протягом доби були села Сенькове та Глушківка в Куп’янському районі. У Сеньковому пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди.

” У будівлі літньої кухні на території одного з приватних домоволодінь сталася пожежа на площі близько 100 м кв. Уламками боєприпасів поранило 75-річну жінку. Її госпіталізовано до лікувального закладу”, – повідомили в ДСНС.

У Глушківці горів приватний будинок на площі 100 кв. метрів, пожежу загасили за дві години.

Нарешті, четверта пожежа через обстріл вночі сталася у селі Лісне Малоданилівської громади. Там горів гараж на площі 24 кв. м. Про удар по території громади вночі повідомляв її голова Олександр Гололобов.

Він зазначив, що “приліт” був у житловому кварталі багатоквартирної забудови. Обстріл вели з артилерії. Обійшлося без постраждалих.

Читайте також: На що агресор перетворив село Глибоке на півночі Харківщини (фото)

Автор: Оксана Горун
Популярно
П’ять поранених та 39 КАБів: Синєгубов про добу на Харківщині
П’ять поранених та 39 КАБів: Синєгубов про добу на Харківщині
23.07.2024, 08:55
Нічні обстріли: постраждала 30-річна жінка у Руській Лозовій
Нічні обстріли: постраждала 30-річна жінка у Руській Лозовій
23.07.2024, 08:38
Ворог атакував у Глибокому, Вовчанську й поблизу 7 сіл Куп’янщини – Генштаб
Ворог атакував у Глибокому, Вовчанську й поблизу 7 сіл Куп’янщини – Генштаб
23.07.2024, 08:13
ЗС РФ просунулися у двох місцях фронту на Харківщині: дані ISW та DeepState
ЗС РФ просунулися у двох місцях фронту на Харківщині: дані ISW та DeepState
23.07.2024, 08:01
Вибух чули в Харкові: Синєгубов повідомив, куди прилетіло вночі
Вибух чули в Харкові: Синєгубов повідомив, куди прилетіло вночі
22.07.2024, 08:18
Головні новини Харкова 23 липня: як минула ніч, зведення Генштабу
Головні новини Харкова 23 липня: як минула ніч, зведення Генштабу
23.07.2024, 08:59

Новини за темою:

20:31
Маленька козуля опинилася в пастці на підприємстві в Харкові: як її рятували
10:46
Дитина потонула в замінованій річці на Харківщині, шукали два тижні
10:28
Двоє людей підірвалися на вибухівці на Харківщині: їх шпиталізували
15:38
Пшеничне поле горіло на Харківщині: ДСНСники врятували 10 га
12:22
Літній чоловік потонув на Харківщині – ДСНС

Ви читали новину: «Опівночі росіяни атакували Куп’янськ – ДСНС про наслідки»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 23 Липня 2024 в 07:33;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ГУ ДСНС України повідомили, що за добу на Харківщині через обстріли виникли чотири пожежі, є руйнування".