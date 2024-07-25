Россияне широко применяют «сбросы» против ВСУ на Харьковщине – Жорин

Россияне очень сконцентрировались сейчас именно на этом виде поражения, отметил заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин.

Россияне сейчас пополняют свои подразделения в Харьковской области преимущественно за счет «голой» пехоты, говорит Жорин.

«То есть остается какое-то командование наступающей бригады или дивизии, ей передают несколько батальонов пехоты и сразу отправляют на штурмы», — пояснил военный.

Но самая большая проблема для военных не русская пехота, а широкое использование врагом «сбросов». Россияне сконцентрированы в последнее время на этом виде поражения, отметил Жорин.

«На самом деле их ресурсов вполне хватит, чтобы проводить наступательные действия еще, например, на юге. И здесь я лично вижу достаточно серьезные риски, потому что для них это очень важное направление. Враг ни в коем случае не может допустить сужения коридора и соответственно прерывания своей логистики с Крымом, поэтому будет пытаться его расширять», — подчеркнул Жорин.