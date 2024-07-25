Россияне широко применяют «сбросы» против ВСУ на Харьковщине – Жорин
Россияне очень сконцентрировались сейчас именно на этом виде поражения, отметил заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин.
Россияне сейчас пополняют свои подразделения в Харьковской области преимущественно за счет «голой» пехоты, говорит Жорин.
«То есть остается какое-то командование наступающей бригады или дивизии, ей передают несколько батальонов пехоты и сразу отправляют на штурмы», — пояснил военный.
Но самая большая проблема для военных не русская пехота, а широкое использование врагом «сбросов». Россияне сконцентрированы в последнее время на этом виде поражения, отметил Жорин.
«На самом деле их ресурсов вполне хватит, чтобы проводить наступательные действия еще, например, на юге. И здесь я лично вижу достаточно серьезные риски, потому что для них это очень важное направление. Враг ни в коем случае не может допустить сужения коридора и соответственно прерывания своей логистики с Крымом, поэтому будет пытаться его расширять», — подчеркнул Жорин.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: Максим Жорин, россияне, сброс, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 25 июля 2024 в 21:22;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне очень сконцентрировались сейчас именно на этом виде поражения, отметил заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин.".