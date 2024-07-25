Росіяни широко застосовують «скиди» проти ЗСУ на Харківщині – Жорін

Росіяни дуже сконцентрувалися зараз саме на цьому виді ураження, наголосив заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін.

Росіяни зараз поповнюють свої підрозділи на Харківщині переважно коштом «голої» піхоти, каже Жорін.

«Тобто, залишається якесь командування бригади чи дивізії, що наступала, їй передають кілька батальйонів піхоти та одразу відправляють на штурми», – пояснив військовий.

Але найбільша проблема для військових не російська піхота, а широке використання ворогом скидів. Росіяни сконцентровані останнім часом на цьому виді ураження, зазначив Жорін.

«Насправді, їхніх ресурсів цілком вистачить, щоб проводити наступальні дії ще, наприклад, на Півдні. І тут я особисто бачу досить серйозні ризики, бо для них це дуже важливий напрямок. Ворог ні в якому разі не може допустити звуження коридору та відповідно, переривання своєї логістики з Кримом, тому буде намагатись його розширювати», – наголосив Жорін.