В районе Волчанска отбивают атаку россиян — Генштаб

Генштаб ВСУ сообщил о ситуации на фронте по состоянию на 16:00 27 июля.

«На Харьковском направлении сегодня произошло шесть боевых столкновений. Наши войска воспрепятствовали трем атакам россиян в районе Глубокого и двум атакам — около Волчанска и Тихого. Отражение еще одного штурмового действия врага в районе Волчанска продолжается», — проинформировали в Генштабе.

Ранее в ОТГВ «Харьков» сообщили, что армия РФ пытается вернуть себе утраченные позиции в Глубоком и Волчанске. По состоянию на 10:00 27 июля уже было два боя в районе Глубокого.