В районе Волчанска отбивают атаку россиян — Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ
Генштаб ВСУ сообщил о ситуации на фронте по состоянию на 16:00 27 июля.
«На Харьковском направлении сегодня произошло шесть боевых столкновений. Наши войска воспрепятствовали трем атакам россиян в районе Глубокого и двум атакам — около Волчанска и Тихого. Отражение еще одного штурмового действия врага в районе Волчанска продолжается», — проинформировали в Генштабе.
Ранее в ОТГВ «Харьков» сообщили, что армия РФ пытается вернуть себе утраченные позиции в Глубоком и Волчанске. По состоянию на 10:00 27 июля уже было два боя в районе Глубокого.
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- • Дата публикации материала: 27 июля 2024 в 16:20;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ сообщил о ситуации на фронте по состоянию на 16:00 27 июля".