Live
  • Сб 27.07.2024
  • Харьков  +31°С
  • USD 41.2
  • EUR 44.68

В районе Волчанска отбивают атаку россиян — Генштаб

Происшествия 16:20   27.07.2024
Оксана Горун
В районе Волчанска отбивают атаку россиян — Генштаб Фото: Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ сообщил о ситуации на фронте  по состоянию на 16:00 27 июля.

«На Харьковском направлении сегодня произошло шесть боевых столкновений. Наши войска воспрепятствовали трем атакам россиян в районе Глубокого и двум атакам — около Волчанска и Тихого. Отражение еще одного штурмового действия врага в районе Волчанска продолжается», — проинформировали в Генштабе.

Ранее в ОТГВ «Харьков» сообщили, что армия РФ пытается вернуть себе утраченные позиции в Глубоком и Волчанске. По состоянию на 10:00 27 июля уже было два боя в районе Глубокого.

Читайте также: Угрожающая ситуация на фронте на Харьковщине — Машовец сообщил подробности

Автор: Оксана Горун
Популярно
Замглавы оккупационной администрации Харьковщины получила подозрение — СБУ
Замглавы оккупационной администрации Харьковщины получила подозрение — СБУ
26.07.2024, 15:30
Мини-пруд и альпийская горка: двор в Харькове украсила жительница дома (фото)
Мини-пруд и альпийская горка: двор в Харькове украсила жительница дома (фото)
26.07.2024, 12:49
Угрожающая ситуация на фронте на Харьковщине — Машовец сообщил подробности
Угрожающая ситуация на фронте на Харьковщине — Машовец сообщил подробности
27.07.2024, 09:48
Главные новости Харькова 27 июля: бои на севере, последствия обстрелов
Главные новости Харькова 27 июля: бои на севере, последствия обстрелов
27.07.2024, 16:24
«Прилет» по дому Сапронова в Харькове: нашлась кошка, которую считали погибшей
«Прилет» по дому Сапронова в Харькове: нашлась кошка, которую считали погибшей
27.07.2024, 12:43
В районе Волчанска отбивают атаку россиян — Генштаб
В районе Волчанска отбивают атаку россиян — Генштаб
27.07.2024, 16:20

Новости по теме:

10:29
ВС РФ пытаются отбить утраченные позиции в Глубоком и Волчанске — ВСУ
09:48
Угрожающая ситуация на фронте на Харьковщине — Машовец сообщил подробности
08:49
Генштаб сообщил о боях в районе Слобожанского на Харьковщине
11:54
Увлечение мифическими российскими победами — это патология — Березовец
11:33
Китай не ищет временных решений в вопросе войны РФ против Украины — Кулеба

Вы читали новость: «В районе Волчанска отбивают атаку россиян — Генштаб»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 27 июля 2024 в 16:20;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ сообщил о ситуации на фронте  по состоянию на 16:00 27 июля".