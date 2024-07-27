У районі Вовчанська відбивають атаку росіян – Генштаб
Генштаб ЗСУ повідомив про ситуацію на фронті станом на 16:00 27 липня.
“На Харківському напрямку сьогодні відбулося шість бойових зіткнень. Наші війська стали на заваді трьом атакам росіян у районі Глибокого та двом атакам – поблизу Вовчанська і Тихого. Відбиття ще однієї штурмової дії ворога в районі Вовчанська триває”, – поінформували в Генштабі.
Раніше в ОТУВ “Харків” повідомили, що армія РФ намагається повернути собі втрачені позиції в Глибокому та Вовчанську. Станом на 10:00 27 липня вже було два бої в районі Глибокого.
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Липня 2024 в 16:20;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ повідомив про ситуацію на фронті станом на 16:00 27 липня".