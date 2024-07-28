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До конца сентября закрывают для транспорта улицу в центре Харькова

Общество 15:04   28.07.2024
Елена Нагорная
До конца сентября закрывают для транспорта улицу в центре Харькова Фото: ХФ «Газсети»

Движение транспорта по улице Квитки-Основьяненко, на участке от дома №4/6 на Квитки-Основьяненко до дома №3 в переулке Ярмарочном, будет запрещено с 29 июля по 30 сентября.

В этот период там будут проводить реконструкцию теплосетей, сообщают в пресс-службе мэрии. 

Объехать закрытый участок можно по улице Университетской, переулкам Соборному, Ярмарочному, площади Конституции и другим прилегающим улицам.

Читайте также: Улицу в центре Харькова закрыли до конца лета из-за реконструкции теплосетей

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 28 июля 2024 в 15:04;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Движение транспорта по улице Квитки-Основьяненко, на участке от дома №4/6 на Квитки-Основьяненко до дома №3 в переулке Ярмарочном, будет запрещено с 29 июля по 30 сентября.".