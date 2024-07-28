До конца сентября закрывают для транспорта улицу в центре Харькова
Фото: ХФ «Газсети»
Движение транспорта по улице Квитки-Основьяненко, на участке от дома №4/6 на Квитки-Основьяненко до дома №3 в переулке Ярмарочном, будет запрещено с 29 июля по 30 сентября.
В этот период там будут проводить реконструкцию теплосетей, сообщают в пресс-службе мэрии.
Объехать закрытый участок можно по улице Университетской, переулкам Соборному, Ярмарочному, площади Конституции и другим прилегающим улицам.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: движение, рух, транспорт, Харьков, Харьковский горсовет;
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- • Дата публикации материала: 28 июля 2024 в 15:04;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Движение транспорта по улице Квитки-Основьяненко, на участке от дома №4/6 на Квитки-Основьяненко до дома №3 в переулке Ярмарочном, будет запрещено с 29 июля по 30 сентября.".