До конца сентября закрывают для транспорта улицу в центре Харькова

Движение транспорта по улице Квитки-Основьяненко, на участке от дома №4/6 на Квитки-Основьяненко до дома №3 в переулке Ярмарочном, будет запрещено с 29 июля по 30 сентября.

В этот период там будут проводить реконструкцию теплосетей, сообщают в пресс-службе мэрии.

Объехать закрытый участок можно по улице Университетской, переулкам Соборному, Ярмарочному, площади Конституции и другим прилегающим улицам.