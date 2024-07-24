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Улицу в центре Харькова закрыли до конца лета из-за реконструкции теплосетей

Общество 18:23   24.07.2024
Елена Нагорная
Улицу в центре Харькова закрыли до конца лета из-за реконструкции теплосетей Фото: ХФ «Газсети»

В Харькове до 31 июля ограничили движение транспорта на участке улицы Юлия Чигирина, а до 30 августа — запретили на участке улицы Каразина.

Как сообщает пресс-служба горсовета, движение по улице Чигирина ограничили в районе дома №37 на проспекте Героев Харькова из-за аварийно-восстановительных работ, которые будет проводить КП «Харьковводоканал» Пропуск транспорта организован по свободной от работ полосе.

На улице Каразина движение запрещено на участке от улицы Мироносицкой до улицы Сумской в связи с реконструкцией теплосетей. Объехать закрытый участок можно по Мироносицкой, Ярослава Мудрого, Сумской, Николая Хвылевого и другим прилегающим улицам.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 24 июля 2024 в 18:23;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове до 31 июля ограничили движение транспорта на участке улицы Юлия Чигирина, а до 30 августа — запретили на участке улицы Каразина.".