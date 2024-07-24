Улицу в центре Харькова закрыли до конца лета из-за реконструкции теплосетей

В Харькове до 31 июля ограничили движение транспорта на участке улицы Юлия Чигирина, а до 30 августа — запретили на участке улицы Каразина.

Как сообщает пресс-служба горсовета, движение по улице Чигирина ограничили в районе дома №37 на проспекте Героев Харькова из-за аварийно-восстановительных работ, которые будет проводить КП «Харьковводоканал» Пропуск транспорта организован по свободной от работ полосе.

На улице Каразина движение запрещено на участке от улицы Мироносицкой до улицы Сумской в связи с реконструкцией теплосетей. Объехать закрытый участок можно по Мироносицкой, Ярослава Мудрого, Сумской, Николая Хвылевого и другим прилегающим улицам.