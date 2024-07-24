Вулицю в центрі Харкова закрили до кінця літа через реконструкцію тепломереж

У Харкові до 31 липня обмежили рух транспорту на ділянці вулиці Юлія Чигирина, а до 30 серпня – заборонили на ділянці вулиці Каразіна.

Як повідомляє пресслужба міськради, рух вулицею Чигирина обмежили в районі будинку №37 на проспекті Героїв Харкова через аварійно-відновлювальні роботи, які проводитиме КП «Харківводоканал» Пропуск транспорту організований по вільній від робіт смузі.

На вулиці Каразіна рух заборонено на ділянці від вулиці Мироносицької до вулиці Сумської через реконструкцію тепломереж. Об’їхати закриту ділянку можна Мироносицькою, Ярослава Мудрого, Сумською, Миколи Хвильового та іншими прилеглими вулицями.