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До кінця вересня закривають для транспорту вулицю в центрі Харкова

Суспільство 15:04   28.07.2024
Олена Нагорна
До кінця вересня закривають для транспорту вулицю в центрі Харкова

Рух транспорту вулицею Квітки-Основ’яненка, на ділянці від будинку №4/6 на Квітки-Основ’яненка до будинку №3 у провулку Ярмарковому, буде заборонено з 29 липня по 30 вересня.

У цей період там проводитимуть реконструкцію тепломереж, повідомляють у пресслужбі мерії. 

Об’їхати закриту ділянку можна по вулиці Університетській, провулкам Соборному, Ярмарковому, майдану Конституції та інших прилеглих вулицях.

Читайте також: Вулицю в центрі Харкова закрили до кінця літа через реконструкцію тепломереж

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Липня 2024 в 15:04;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рух транспорту вулицею Квітки-Основ’яненка, на ділянці від будинку №4/6 на Квітки-Основ’яненка до будинку №3 у провулку Ярмарковому, буде заборонено з 29 липня по 30 вересня".