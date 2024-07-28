До кінця вересня закривають для транспорту вулицю в центрі Харкова
Рух транспорту вулицею Квітки-Основ’яненка, на ділянці від будинку №4/6 на Квітки-Основ’яненка до будинку №3 у провулку Ярмарковому, буде заборонено з 29 липня по 30 вересня.
У цей період там проводитимуть реконструкцію тепломереж, повідомляють у пресслужбі мерії.
Об’їхати закриту ділянку можна по вулиці Університетській, провулкам Соборному, Ярмарковому, майдану Конституції та інших прилеглих вулицях.
Читайте також: Вулицю в центрі Харкова закрили до кінця літа через реконструкцію тепломереж
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: рух, транспорт, Харків, Харьковский горсовет;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «До кінця вересня закривають для транспорту вулицю в центрі Харкова»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 28 Липня 2024 в 15:04;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рух транспорту вулицею Квітки-Основ’яненка, на ділянці від будинку №4/6 на Квітки-Основ’яненка до будинку №3 у провулку Ярмарковому, буде заборонено з 29 липня по 30 вересня".