До кінця вересня закривають для транспорту вулицю в центрі Харкова

Рух транспорту вулицею Квітки-Основ’яненка, на ділянці від будинку №4/6 на Квітки-Основ’яненка до будинку №3 у провулку Ярмарковому, буде заборонено з 29 липня по 30 вересня.

У цей період там проводитимуть реконструкцію тепломереж, повідомляють у пресслужбі мерії.

Об’їхати закриту ділянку можна по вулиці Університетській, провулкам Соборному, Ярмарковому, майдану Конституції та інших прилеглих вулицях.

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