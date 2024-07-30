Болвинов заявил о новой тактике обстрелов Харьковщины
Фото: Сергей Болвинов
Армия РФ начала массово бить дронами по гражданским в регионе, сообщил начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.
«Новая людоедская тактика россиян – начали массово бить дронами по гражданским. В наших приграничных населенных пунктах враг работает FPV-дронами по местным жителям. Целят в гражданские автомобили и места скопления людей», — заявил Болвинов.
В частности, 30 июля около 06:00 оккупанты ударили по пешей переправе в Купянске. 71-летний мужчина получил взрывную травму и обломочное ранение.
«В Купянске это уже четвертый случай за последние дни, ранее вражеские БпЛА попали в крышу многоэтажки, заправку и стелу с названием на въезде в город», — добавил Болвинов.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: Болвинов, БПЛА, дрон, обстрел, полиция, тактика, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 30 июля 2024 в 12:23;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ начала массово бить дронами по гражданским в регионе, сообщил начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.".