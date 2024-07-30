Болвинов заявил о новой тактике обстрелов Харьковщины

Армия РФ начала массово бить дронами по гражданским в регионе, сообщил начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.

«Новая людоедская тактика россиян – начали массово бить дронами по гражданским. В наших приграничных населенных пунктах враг работает FPV-дронами по местным жителям. Целят в гражданские автомобили и места скопления людей», — заявил Болвинов.

В частности, 30 июля около 06:00 оккупанты ударили по пешей переправе в Купянске. 71-летний мужчина получил взрывную травму и обломочное ранение.

«В Купянске это уже четвертый случай за последние дни, ранее вражеские БпЛА попали в крышу многоэтажки, заправку и стелу с названием на въезде в город», — добавил Болвинов.

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