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На Харьковщине утром россияне ранили мужчину

Происшествия 08:46   30.07.2024
Оксана Горун
На Харьковщине утром россияне ранили мужчину Фото: ГСЧС Украины

30 июля утром армия РФ обстреляла Купянск на Харьковщине, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«30 июля, 6:40, Купянский р-н, г. Купянск. В результате обстрела ранен 71-летний мужчина — госпитализирован», — проинформировал Синегубов.

Он сообщил о последствиях обстрелов Харьковской области за сутки.

Масштабные разрушения произошли в селе Лозовая Волчанской громады.

«В результате обстрела разрушены четыре частных дома и девять хозяйственных сооружений, повреждены 13 частных домов и 17 хозяйственных сооружений», — сообщил начальник ХОВА.

Ранее в том же селе КАБ повредил восемь домов и автомобиль.

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По данным Синегубов, также в селе Первомайское Боровской громады из-за удара fpv-дрона сгорел частный дом, в селе Хатнее Великобурлукской громады артобстрелом поврежден частный дом.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 30 июля 2024 в 08:46;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "30 июля утром армия РФ обстреляла Купянск на Харьковщине, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов".