На Харьковщине утром россияне ранили мужчину

30 июля утром армия РФ обстреляла Купянск на Харьковщине, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«30 июля, 6:40, Купянский р-н, г. Купянск. В результате обстрела ранен 71-летний мужчина — госпитализирован», — проинформировал Синегубов.

Он сообщил о последствиях обстрелов Харьковской области за сутки.

Масштабные разрушения произошли в селе Лозовая Волчанской громады.

«В результате обстрела разрушены четыре частных дома и девять хозяйственных сооружений, повреждены 13 частных домов и 17 хозяйственных сооружений», — сообщил начальник ХОВА.

Ранее в том же селе КАБ повредил восемь домов и автомобиль.

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По данным Синегубов, также в селе Первомайское Боровской громады из-за удара fpv-дрона сгорел частный дом, в селе Хатнее Великобурлукской громады артобстрелом поврежден частный дом.