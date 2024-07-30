На Харьковщине утром россияне ранили мужчину
30 июля утром армия РФ обстреляла Купянск на Харьковщине, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
«30 июля, 6:40, Купянский р-н, г. Купянск. В результате обстрела ранен 71-летний мужчина — госпитализирован», — проинформировал Синегубов.
Он сообщил о последствиях обстрелов Харьковской области за сутки.
Масштабные разрушения произошли в селе Лозовая Волчанской громады.
«В результате обстрела разрушены четыре частных дома и девять хозяйственных сооружений, повреждены 13 частных домов и 17 хозяйственных сооружений», — сообщил начальник ХОВА.
Ранее в том же селе КАБ повредил восемь домов и автомобиль.
Читайте также: Генштаб сообщил об 11 атаках за сутки на Харьковщине
По данным Синегубов, также в селе Первомайское Боровской громады из-за удара fpv-дрона сгорел частный дом, в селе Хатнее Великобурлукской громады артобстрелом поврежден частный дом.
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: купянск, новости Харькова, обстрелы, поранений, синєгубов, синегубов;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «На Харьковщине утром россияне ранили мужчину»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 30 июля 2024 в 08:46;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "30 июля утром армия РФ обстреляла Купянск на Харьковщине, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов".