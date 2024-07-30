На Харківщині вранці росіяни поранили чоловіка
30 липня вранці армія РФ обстріляла Куп’янськ на Харківщині, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
“30 липня 6:40, Куп’янський р-н, м. Куп‘янськ. Внаслідок обстрілу поранено 71-річного чоловіка — госпіталізований”, — поінформував Синєгубов.
Він повідомив про наслідки обстрілів Харківської області за добу.
Масштабні руйнування сталися в селі Лозова Вовчанської громади.
“Внаслідок обстрілу зруйновано чотири приватних будинки та дев’ять господарчих споруд, пошкоджено 13 приватних будинків та 17 господарчих споруд”, — повідомив начальник ХОВА.
Раніше в тому ж селі КАБ пошкодив вісім будинків та автомобіль.
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За даними Синєгубова, також у селі Первомайське Борівської громади через удар fpv-дрона згорів приватний будинок, у селі Хатнє Великобурлуцької громади артобстріл пошкодив приватний будинок.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: куп'янск, новини Харкова, обстріли, поранений, сінєгубов;
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Липня 2024 в 08:46;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "30 липня вранці армія РФ обстріляла Куп’янськ на Харківщині, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов".