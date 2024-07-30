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На Харківщині вранці росіяни поранили чоловіка

Події 08:46   30.07.2024
Оксана Горун
На Харківщині вранці росіяни поранили чоловіка

30 липня вранці армія РФ обстріляла Куп’янськ на Харківщині, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“30 липня 6:40, Куп’янський р-н, м. Куп‘янськ. Внаслідок обстрілу поранено 71-річного чоловіка — госпіталізований”, — поінформував Синєгубов.

Він повідомив про наслідки обстрілів Харківської області за добу.

Масштабні руйнування сталися в селі Лозова Вовчанської громади.

“Внаслідок обстрілу зруйновано чотири приватних будинки та дев’ять господарчих споруд, пошкоджено 13 приватних будинків та 17 господарчих споруд”, — повідомив начальник ХОВА.

Раніше в тому ж селі КАБ пошкодив вісім будинків та автомобіль.

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За даними Синєгубова, також у селі Первомайське Борівської громади через удар fpv-дрона згорів приватний будинок, у селі Хатнє Великобурлуцької громади артобстріл пошкодив приватний будинок.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Липня 2024 в 08:46;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "30 липня вранці армія РФ обстріляла Куп’янськ на Харківщині, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов".