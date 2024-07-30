Генштаб повідомив про 11 атак за добу на Харківщині

На Харківщині армія РФ атакувала в районах Глибокого, Вовчанська та на Куп’янському напрямку, поінформував Генштаб ЗСУ.

“На Харківському напрямку відбулося п’ять бойових зіткнень в районах населених пунктів Глибоке та Вовчанськ. На Куп’янському напрямку кількість атак за добу зросла до шести. Сили оборони відбивали штурмові дії агресора біля Новоосинового, Піщаного та Стельмахівки“, – поінформував Генштаб ЗСУ.

У Генштабі повідомили, що армія РФ протягом доби завдала авіаударів по населених пунктах: Липці, Приколодне, Вовчанські Хутори, Ізбицьке, Лозова, Малі Проходи, Петропавлівка, Куп’янськ, Стариця.

Загалом на фронті в Україні зафіксували 149 бойових зіткнень. Генштаб повідомив про втрати ворога.