Генштаб повідомив про 11 атак за добу на Харківщині
На Харківщині армія РФ атакувала в районах Глибокого, Вовчанська та на Куп’янському напрямку, поінформував Генштаб ЗСУ.
“На Харківському напрямку відбулося п’ять бойових зіткнень в районах населених пунктів Глибоке та Вовчанськ. На Куп’янському напрямку кількість атак за добу зросла до шести. Сили оборони відбивали штурмові дії агресора біля Новоосинового, Піщаного та Стельмахівки“, – поінформував Генштаб ЗСУ.
У Генштабі повідомили, що армія РФ протягом доби завдала авіаударів по населених пунктах: Липці, Приколодне, Вовчанські Хутори, Ізбицьке, Лозова, Малі Проходи, Петропавлівка, Куп’янськ, Стариця.
Загалом на фронті в Україні зафіксували 149 бойових зіткнень. Генштаб повідомив про втрати ворога.
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Липня 2024 в 08:25;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині армія РФ атакувала в районах Глибокого, Вовчанська та на Куп’янському напрямку, поінформував Генштаб ЗСУ".