Генштаб сообщил об 11 атаках за сутки на Харьковщине

На Харьковщине армия РФ атаковала в районах Глубокого, Волчанска и на Купянском направлении, проинформировал Генштаб ВСУ.

«На Харьковском направлении произошло пять боевых столкновений в районах населенных пунктов Глубокое и Волчанск. На Купянском направлении количество атак за сутки возросло до шести. Силы обороны отражали штурмовые действия агрессора у Новоосинового, Песчаного и Стельмаховки», — проинформировал Генштаб ВСУ.

В Генштабе сообщили, что армия РФ в течение суток нанесла авиаудары по населенным пунктам: Липцы, Приколодное, Волчанские Хутора, Избицкое, Лозовая, Малые Проходы, Петропавловка, Купянск, Старица.

В целом на фронте в Украине зафиксировали 149 боевых столкновений. Генштаб сообщил о потерях врага.