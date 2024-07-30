Генштаб сообщил об 11 атаках за сутки на Харьковщине
Фото: Генштаб ВСУ
На Харьковщине армия РФ атаковала в районах Глубокого, Волчанска и на Купянском направлении, проинформировал Генштаб ВСУ.
«На Харьковском направлении произошло пять боевых столкновений в районах населенных пунктов Глубокое и Волчанск. На Купянском направлении количество атак за сутки возросло до шести. Силы обороны отражали штурмовые действия агрессора у Новоосинового, Песчаного и Стельмаховки», — проинформировал Генштаб ВСУ.
В Генштабе сообщили, что армия РФ в течение суток нанесла авиаудары по населенным пунктам: Липцы, Приколодное, Волчанские Хутора, Избицкое, Лозовая, Малые Проходы, Петропавловка, Купянск, Старица.
В целом на фронте в Украине зафиксировали 149 боевых столкновений. Генштаб сообщил о потерях врага.
Читайте также: ISW: ВС РФ, вероятно, захватили Волчанский агрегатный завод полностью
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: война, генштаб, зведення, купянское направление, Харьковское направление;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Генштаб сообщил об 11 атаках за сутки на Харьковщине»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 30 июля 2024 в 08:25;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине армия РФ атаковала в районах Глубокого, Волчанска и на Купянском направлении, проинформировал Генштаб ВСУ".