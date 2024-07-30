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Генштаб сообщил об 11 атаках за сутки на Харьковщине

Происшествия 08:25   30.07.2024
Оксана Горун
Генштаб сообщил об 11 атаках за сутки на Харьковщине Фото: Генштаб ВСУ

На Харьковщине армия РФ атаковала в районах Глубокого, Волчанска и на Купянском направлении, проинформировал Генштаб ВСУ.

«На Харьковском направлении произошло пять боевых столкновений в районах населенных пунктов Глубокое и Волчанск. На Купянском направлении количество атак за сутки возросло до шести. Силы обороны отражали штурмовые действия агрессора у Новоосинового, Песчаного и Стельмаховки», — проинформировал Генштаб ВСУ.

В Генштабе сообщили, что армия РФ в течение суток нанесла авиаудары по населенным пунктам: Липцы, Приколодное, Волчанские Хутора, Избицкое, Лозовая, Малые Проходы, Петропавловка, Купянск, Старица.

В целом на фронте в Украине зафиксировали 149 боевых столкновений. Генштаб сообщил о потерях врага.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 30 июля 2024 в 08:25;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине армия РФ атаковала в районах Глубокого, Волчанска и на Купянском направлении, проинформировал Генштаб ВСУ".