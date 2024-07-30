Болвінов заявив про нову тактику обстрілів Харківщини

Армія РФ почала масово бити дронами по цивільних на Харківщині, повідомив начальник слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.

«Нова людожерська тактика росіян – почали масово бити дронами по цивільних. В наших прикордонних населених пунктах ворог працює FPV-дронами по місцевих мешканцях. Цілять в цивільні автівки та місця скупчення людей», – зазначив Болвінов.

Зокрема, 30 липня близько 06:00 окупанти вдарили по пішій переправі в Куп’янську. 71-річний чоловік отримав вибухову травму та уламкове поранення.

«В Куп’янську це вже четвертий випадок за останні дні, перед тим ворожі БпЛА влучили в дах багатоповерхівки, заправку та стелу з назвою на в’їзді до міста», – додав Болвінов.

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