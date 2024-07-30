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Потеплеет, днем местами дождь: прогноз погоды в Харькове и области на 31 июля

Общество 19:08   30.07.2024
Елена Нагорная
Потеплеет, днем местами дождь: прогноз погоды в Харькове и области на 31 июля Фото: Василий Голосный

В среду, 31 июля, в Харькове и области переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами пройдут небольшие дожди. Возможна гроза.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 14 до 16 градусов, днем — 24 — 26, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночью температура составит от 11 до 16 градусов, днем — 23 — 28.

Ветер северо-западный — 7 — 12 м/с.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 30 июля 2024 в 19:08;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В среду, 31 июля, в Харькове и области переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами пройдут небольшие дожди. Возможна гроза.".