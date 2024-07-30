Потеплеет, днем местами дождь: прогноз погоды в Харькове и области на 31 июля
Фото: Василий Голосный
В среду, 31 июля, в Харькове и области переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами пройдут небольшие дожди. Возможна гроза.
В Харькове ночью термометры будут показывать от 14 до 16 градусов, днем — 24 — 26, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.
По области ночью температура составит от 11 до 16 градусов, днем — 23 — 28.
Ветер северо-западный — 7 — 12 м/с.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: погода, прогноз, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 30 июля 2024 в 19:08;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В среду, 31 июля, в Харькове и области переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами пройдут небольшие дожди. Возможна гроза.".