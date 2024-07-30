Потеплішає, вдень місцями дощ: прогноз погоди в Харкові та області на 31 липня
Фото: Василь Голосний
У середу, 31 липня, у Харкові та області мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень місцями пройдуть невеликі дощі. Можлива гроза.
У Харкові вночі термометри показуватимуть від 14 до 16 градусів, вдень — 24 — 26, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.
По області вночі температура становитиме від 11 до 16 градусів, удень – 23 – 28.
Вітер північно-західний – 7 – 12 м/с.
Читайте також: Температура вища за норму: синоптики дали прогноз на серпень у Харкові та області
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: погода, прогноз, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Потеплішає, вдень місцями дощ: прогноз погоди в Харкові та області на 31 липня»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 30 Липня 2024 в 19:08;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У середу, 31 липня, у Харкові та області мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень місцями пройдуть невеликі дощі. Можлива гроза.".