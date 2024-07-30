Потеплішає, вдень місцями дощ: прогноз погоди в Харкові та області на 31 липня

У середу, 31 липня, у Харкові та області мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень місцями пройдуть невеликі дощі. Можлива гроза.

У Харкові вночі термометри показуватимуть від 14 до 16 градусів, вдень — 24 — 26, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області вночі температура становитиме від 11 до 16 градусів, удень – 23 – 28.

Вітер північно-західний – 7 – 12 м/с.