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Ночью от +13, днем до +30: прогноз погоды в Харькове и области на 2 августа

Общество 17:56   01.08.2024
Елена Нагорная
Ночью от +13, днем до +30: прогноз погоды в Харькове и области на 2 августа Фото: Василий Голосный

В пятницу, 2 августа, в Харькове и области переменная облачность, без осадков.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 14 до 16 градусов, днем — 27 — 29, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночью температура составит от 13 до 18 градусов, днем — 25 — 30.

Ветер северо-западный — 7 — 12 м/с.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 1 августа 2024 в 17:56;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В пятницу, 2 августа, в Харькове и области переменная облачность, без осадков.".