Ночью от +13, днем до +30: прогноз погоды в Харькове и области на 2 августа

В пятницу, 2 августа, в Харькове и области переменная облачность, без осадков.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 14 до 16 градусов, днем — 27 — 29, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночью температура составит от 13 до 18 градусов, днем — 25 — 30.

Ветер северо-западный — 7 — 12 м/с.