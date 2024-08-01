Вночі від +13, вдень до +30: прогноз погоди в Харкові та області на 2 серпня

У п’ятницю, 2 серпня, у Харкові та області мінлива хмарність, без опадів.

У Харкові вночі термометри показуватимуть від 14 до 16 градусів, вдень – 27 – 29, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області вночі температура становитиме від 13 до 18 градусів, вдень – 25 – 30.

Вітер північно-західний – 7 – 12 м/с.