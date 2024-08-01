Регистрация компании в ОАЭ открывает перед предпринимателями широкий спектр деловых ресурсов и возможностей, способствующих развитию бизнеса на национальном и мировом уровнях. Компании, зарегистрированные в ОАЭ, могут воспользоваться преимуществами, предлагаемыми свободными зонами, в виде отсутствия корпоративного налога, полной иностранной собственности и облегченного доступа к международным рынкам.

Регистрация компании в ОАЭ нерезидентом: процедурные шаги

Регистрация бизнеса в ОАЭ состоит из нескольких процедурных шагов, которые начинаются с выбора подходящего типа компании и зоны для регистрации. Нерезиденты могут выбрать между свободными экономическими зонами (Free Zones) и регистрацией локальной компании в ОАЭ (Mainland), каждая имеет свои преимущества и ограничения.

Далее, необходимо подобрать уникальное название для компании, соответствующее требованиям законодательства ОАЭ, и проверить его доступность через соответствующие органы. После этого должен быть подготовлен полный пакет документов (в зависимости от выбранной формы организации) и подан в DED или Администрацию свободной зоны. После этого происходит оплата регистрационных сборов, размер которых может варьироваться в зависимости от типа компании и выбранной зоны.

Последующими этапами (уже после получения Сертификата о регистрации) являются открытие корпоративного банковского счета в ОАЭ, для чего требуется личное присутствие учредителей/распорядителей, и получение соответствующих разрешений и лицензий. Весь процесс может занять от нескольких недель до нескольких месяцев, в зависимости от сложности и специфики бизнеса.

Регистрация фирмы в ОАЭ: выбор формы организации

Выбор организационно-правовой формы влияет на разные аспекты бизнеса, включая налогообложение, требования к капиталу и уровень ответственности участников. На материке компании регистрируются под юрисдикцией Департамента экономического развития (DED). Самой популярной среди иностранных соискателей формой, чтобы зарегистрировать компанию в ОАЭ на материке, является Limited Liability Company (LLC). LLC предоставляет возможность вести бизнес на всей территории ОАЭ и заключать государственные контракты, что является большим преимуществом. Также могут быть зарегистрированы акционерные общества, партнерства и филиалы зарубежных компаний.

Для регистрации компаний в свободных экономических зонах ОАЭ может быть выбрана либо форма FZE, либо FZCo. В первом случае речь идет о юрлице, в котором один акционер является владельцем компании, что позволяет упростить процесс регистрации и управления. Эта форма подходит для индивидуальных предпринимателей или небольших компаний, стремящихся к упрощенной структуре и минимальным административным требованиям.