Реєстрація компанії в ОАЕ відкриває перед підприємцями широкий спектр ділових ресурсів і можливостей, які сприяють розвитку бізнесу на національному та світовому рівнях. Компанії, зареєстровані в ОАЕ, можуть скористатися перевагами, які пропонують вільні зони, у вигляді відсутності корпоративного податку, повної іноземної власності та полегшеного доступу до міжнародних ринків.

Реєстрація компанії в ОАЕ нерезидентом: процедурні кроки

Реєстрація бізнесу в ОАЕ складається з кількох процедурних кроків, які починаються з вибору відповідного виду компанії та зони для реєстрації. Нерезиденти можуть вибрати між вільними економічними зонами (Free Zones) та реєстрацією локальної компанії в ОАЕ (Mainland), кожна з яких має свої переваги та обмеження.

Далі, необхідно підібрати унікальну назву для компанії, яка відповідає вимогам законодавства ОАЕ, та перевірити її доступність через відповідні органи. Після цього має бути підготовлений повний пакет документів (залежно від обраної форми організації) та подано до DED або Адміністрації вільної зони.

Наступними етапами (вже після отримання Сертифіката про реєстрацію) є відкриття корпоративного банківського рахунку в ОАЕ, для чого потрібна особиста присутність засновників/розпорядників та отримання відповідних дозволів і ліцензій. Весь процес може зайняти від кількох тижнів до кількох місяців, залежно від складності та специфіки бізнесу.

Реєстрація фірми в ОАЕ: вибір форми організації

Вибір організаційно-правової форми впливає на різні аспекти бізнесу, включаючи оподаткування, вимоги до капіталу та рівень відповідальності учасників. На континенті компанії реєструються під юрисдикцією Департаменту економічного розвитку (DED). Найпопулярнішою серед іноземних претендентів формою, щоб зареєструвати компанію в ОАЕ на материку, є Limited Liability Company (LLC). LLC дає можливість вести бізнес на всій території ОАЕ та укладати державні контракти, що є великою перевагою. Також можуть бути зареєстровані акціонерні товариства, партнерства та філії закордонних компаній.

Для реєстрації компаній у вільних економічних зонах ОАЕ може бути обрана форма FZE, або FZCo. У першому випадку йдеться про юрособу, в якій один акціонер є власником компанії, що дозволяє спростити процес реєстрації та управління. Ця форма підходить для приватних підприємців або невеликих компаній, які прагнуть спрощеної структури та мінімальних адміністративних вимог.

Своєю чергою, Free Zone Company вимагає наявності щонайменше двох акціонерів, що робить її придатною для більших бізнесів чи компаній, які хочуть залучити партнерів. FZCo забезпечує велику гнучкість у структурі капіталу та управлінні, що може бути важливим для компаній, які працюють у складних сферах або тих, які швидко розвиваються. Також у вільних зонах можуть бути відкриті філії іноземних організацій.

Щоб зареєструвати фірму в ОАЕ, потрібно надати низку ключових документів. По-перше, необхідно підготувати заяву про створення компанії, в якій зазначаються відомості про фірму, її засновників та адресу. По-друге, потрібно надати копії паспортів усіх засновників і директорів компанії. По-третє, знадобиться Установчий договір, який має бути нотаріально засвідчений та підписаний усіма засновниками. Важливо надати документи, які підтверджують право власності на приміщення або договір оренди, оскільки для реєстрації компанії необхідно мати юридичну адресу в ОАЕ.

До необхідних документів входять також бізнес-план, який має демонструвати доцільність і стратегію бізнесу, фінансові прогнози.