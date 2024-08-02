Сколько ВПЛ зарегистрировано в Харькове — информация мэрии
Фото: ХОВА
199,2 тысячи внутренне перемещенных лиц было зарегистрировано в Харькове по состоянию на 1 августа.
Почти 175 тысяч человек (преимущественно из Харьковской и Донецкой областей) соответствующий статус получили после 24 февраля 2022 года, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на данные Интегрированной системы учета информации о внутренне перемещенных лицах.
Среди ВПЛ, проживающих в Харькове, — более 11 тысяч человек с инвалидностью, более 27,4 тысячи детей и 52,6 тысячи пенсионеров. Помощь на проживание получают 50 тысяч семей.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: впл, переселенцы, Харьков, Харьковский горсовет;
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- • Дата публикации материала: 2 августа 2024 в 18:50;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "199,2 тысячи внутренне перемещенных лиц было зарегистрировано в Харькове по состоянию на 1 августа.".