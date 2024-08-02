Сколько ВПЛ зарегистрировано в Харькове — информация мэрии

199,2 тысячи внутренне перемещенных лиц было зарегистрировано в Харькове по состоянию на 1 августа.

Почти 175 тысяч человек (преимущественно из Харьковской и Донецкой областей) соответствующий статус получили после 24 февраля 2022 года, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на данные Интегрированной системы учета информации о внутренне перемещенных лицах.

Среди ВПЛ, проживающих в Харькове, — более 11 тысяч человек с инвалидностью, более 27,4 тысячи детей и 52,6 тысячи пенсионеров. Помощь на проживание получают 50 тысяч семей.

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