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Сколько ВПЛ зарегистрировано в Харькове — информация мэрии

Общество 18:50   02.08.2024
Елена Нагорная
Сколько ВПЛ зарегистрировано в Харькове — информация мэрии Фото: ХОВА

199,2 тысячи внутренне перемещенных лиц было зарегистрировано в Харькове по состоянию на 1 августа.

Почти 175 тысяч человек (преимущественно из Харьковской и Донецкой областей) соответствующий статус получили после 24 февраля 2022 года, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на данные Интегрированной системы учета информации о внутренне перемещенных лицах.

Среди ВПЛ, проживающих в Харькове, — более 11 тысяч человек с инвалидностью, более 27,4 тысячи детей и 52,6 тысячи пенсионеров. Помощь на проживание получают 50 тысяч семей.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 2 августа 2024 в 18:50;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "199,2 тысячи внутренне перемещенных лиц было зарегистрировано в Харькове по состоянию на 1 августа.".