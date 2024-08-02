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Скільки ВПО зареєстровано в Харкові – інформація мерії

Суспільство 18:50   02.08.2024
Олена Нагорна
Скільки ВПО зареєстровано в Харкові – інформація мерії Фото: ХОВА

199,2 тисячі внутрішньо переміщених осіб було зареєстровано у Харкові станом на 1 серпня.

Майже 175 тисяч осіб (переважно з Харківської та Донецької областей) відповідного статусу набули після 24 лютого 2022 року, повідомляє пресслужба мерії з посиланням на дані Інтегрованої системи обліку інформації про внутрішньо переміщених осіб.

Серед ВПО, які проживають у Харкові, — понад 11 тисяч осіб з інвалідністю, понад 27,4 тисячі дітей та 52,6 тисячі пенсіонерів. Допомогу на проживання отримують 50 тисяч сімей.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Серпня 2024 в 18:50;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "199,2 тисячі внутрішньо переміщених осіб було зареєстровано у Харкові станом на 1 серпня.".