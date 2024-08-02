Скільки ВПО зареєстровано в Харкові – інформація мерії

199,2 тисячі внутрішньо переміщених осіб було зареєстровано у Харкові станом на 1 серпня.

Майже 175 тисяч осіб (переважно з Харківської та Донецької областей) відповідного статусу набули після 24 лютого 2022 року, повідомляє пресслужба мерії з посиланням на дані Інтегрованої системи обліку інформації про внутрішньо переміщених осіб.

Серед ВПО, які проживають у Харкові, — понад 11 тисяч осіб з інвалідністю, понад 27,4 тисячі дітей та 52,6 тисячі пенсіонерів. Допомогу на проживання отримують 50 тисяч сімей.