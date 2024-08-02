Бойцы из «Ахиллеса» подсчитали, какие потери нанесли врагу в районе Глубокого

954 военных объекта противника поразили бойцы батальона ударных БпАК «Ахиллес» 92-й ОШБр в июле на направлении Стрелечья — Липцы на севере Харьковской области.

Также батальон доставил 227 гуманитарных грузов для пехоты на переднем крае — продукты, воду и лекарства, поскольку логистика крайне опасна, рассказал командир подразделения Юрий Федоренко.

«Работа значительно усложняется в связи со значительным насыщением вражеских разведчиков в небе. Выявление и поражение позиций расчетов БпЛА остается приоритетной целью для оккупанта. Несмотря на огромные потери противника в живой силе и технике, он привлекает резервы, чтобы постоянно держать градус и совершать штурмовые действия», — охарактеризовал оперативную обстановку Федоренко.