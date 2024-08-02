Бойцы из «Ахиллеса» подсчитали, какие потери нанесли врагу в районе Глубокого
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954 военных объекта противника поразили бойцы батальона ударных БпАК «Ахиллес» 92-й ОШБр в июле на направлении Стрелечья — Липцы на севере Харьковской области.
Также батальон доставил 227 гуманитарных грузов для пехоты на переднем крае — продукты, воду и лекарства, поскольку логистика крайне опасна, рассказал командир подразделения Юрий Федоренко.
«Работа значительно усложняется в связи со значительным насыщением вражеских разведчиков в небе. Выявление и поражение позиций расчетов БпЛА остается приоритетной целью для оккупанта. Несмотря на огромные потери противника в живой силе и технике, он привлекает резервы, чтобы постоянно держать градус и совершать штурмовые действия», — охарактеризовал оперативную обстановку Федоренко.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: ахиллес, Харьков, Юрий Федоренко;
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- • Дата публикации материала: 2 августа 2024 в 19:30;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "954 военных объекта противника поразили бойцы батальона ударных БпАК «Ахиллес» 92-й ОШБр в июле на направлении Стрелечья — Липцы на севере Харьковской области.".