Live
  • Пт 02.08.2024
  • Харків  +26°С
  • USD 41.14
  • EUR 44.4

Бійці з “Ахіллеса” підрахували, яких втрат завдали ворогу в районі Глибокого

Суспільство 19:30   02.08.2024
Олена Нагорна
Бійці з “Ахіллеса” підрахували, яких втрат завдали ворогу в районі Глибокого

954 військові об’єкти супротивника вразили бійці батальйону ударних БпАК “Ахіллес” 92-ї ОШБр у липні на напрямку Стрілеча – Липці на півночі Харківської області.

Також батальйон доставив 227 гуманітарних вантажів для піхоти на передньому краї – продукти, воду та ліки, оскільки логістика вкрай небезпечна, розповів командир підрозділу Юрій Федоренко.

“Робота значно ускладнюється у звʼязку зі значним насиченням ворожих розвідників у небі. Виявлення та ураження позицій розрахунків БпЛА залишається пріоритетною метою для окупанта. Попри шалені втрати противника у живій силі та техніці, він залучає резерви, щоб постійно тримати градус та вчиняти штурмові дії”, – схарактеризував оперативну обстановку Федоренко.

Читайте також: Штатних сов ГУР врятували під Харковом (фото, відео)

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Бійці з “Ахіллеса” підрахували, яких втрат завдали ворогу в районі Глибокого
Бійці з “Ахіллеса” підрахували, яких втрат завдали ворогу в районі Глибокого
02.08.2024, 19:30
Скільки ВПО зареєстровано в Харкові – інформація мерії
Скільки ВПО зареєстровано в Харкові – інформація мерії
02.08.2024, 18:50
Спекотна і сонячна субота чекає на харків’ян: прогноз погоди на 3 серпня
Спекотна і сонячна субота чекає на харків’ян: прогноз погоди на 3 серпня
02.08.2024, 18:30
Наступного тижня в Харкові – масштабні зміни в русі трамваїв
Наступного тижня в Харкові – масштабні зміни в русі трамваїв
02.08.2024, 17:34
П’ять боїв на півночі Харківщини, два – під Куп’янськом: Генштаб на 16:00
П’ять боїв на півночі Харківщини, два – під Куп’янськом: Генштаб на 16:00
02.08.2024, 17:10
Обстріл Куп’янська: поліція показала, як везли пораненого в лікарню (відео)
Обстріл Куп’янська: поліція показала, як везли пораненого в лікарню (відео)
02.08.2024, 18:14

Новини за темою:

13:21
«Вдалося деокупувати частину території» – військовий про північ Харківщини
10:25
Що обговорювали із Сирським командири підрозділів БПЛА, повідомив Федоренко
18:42
СОУ деокупували низку позицій у районах Липців і Вовчанська – “Ахіллес”
13:13
Російська штурмова рота в районі Липців живе не більше ніж тиждень – Федоренко
08:20
Сирський зустрівся з командирами підрозділів БПЛА, які захищають Харківщину

Ви читали новину: «Бійці з “Ахіллеса” підрахували, яких втрат завдали ворогу в районі Глибокого»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 2 Серпня 2024 в 19:30;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "954 військові об’єкти супротивника вразили бійці батальйону ударних БпАК “Ахіллес” 92-ї ОШБр у липні на напрямку Стрілеча – Липці на півночі Харківської області.".