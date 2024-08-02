Бійці з “Ахіллеса” підрахували, яких втрат завдали ворогу в районі Глибокого
954 військові об’єкти супротивника вразили бійці батальйону ударних БпАК “Ахіллес” 92-ї ОШБр у липні на напрямку Стрілеча – Липці на півночі Харківської області.
Також батальйон доставив 227 гуманітарних вантажів для піхоти на передньому краї – продукти, воду та ліки, оскільки логістика вкрай небезпечна, розповів командир підрозділу Юрій Федоренко.
“Робота значно ускладнюється у звʼязку зі значним насиченням ворожих розвідників у небі. Виявлення та ураження позицій розрахунків БпЛА залишається пріоритетною метою для окупанта. Попри шалені втрати противника у живій силі та техніці, він залучає резерви, щоб постійно тримати градус та вчиняти штурмові дії”, – схарактеризував оперативну обстановку Федоренко.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: ахиллес, Харків, Юрий Федоренко;
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Серпня 2024 в 19:30;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "954 військові об’єкти супротивника вразили бійці батальйону ударних БпАК “Ахіллес” 92-ї ОШБр у липні на напрямку Стрілеча – Липці на півночі Харківської області.".