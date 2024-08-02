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Жаркая и солнечная суббота ждет харьковчан: прогноз погоды на 3 августа

Общество 18:30   02.08.2024
Елена Нагорная
Жаркая и солнечная суббота ждет харьковчан: прогноз погоды на 3 августа Фото: Василий Голосный

В субботу, 3 августа, в Харькове и области переменная облачность, без осадков.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 14 до 16 градусов, днем — 29 — 31, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночью температура составит от 13 до 18 градусов, днем — 27 — 32.

Ветер переменных направлений — 3 — 8 м/с.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 2 августа 2024 в 18:30;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В субботу, 3 августа, в Харькове и области переменная облачность, без осадков.".