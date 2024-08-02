Жаркая и солнечная суббота ждет харьковчан: прогноз погоды на 3 августа
Фото: Василий Голосный
В субботу, 3 августа, в Харькове и области переменная облачность, без осадков.
В Харькове ночью термометры будут показывать от 14 до 16 градусов, днем — 29 — 31, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.
По области ночью температура составит от 13 до 18 градусов, днем — 27 — 32.
Ветер переменных направлений — 3 — 8 м/с.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: погода, прогноз, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 2 августа 2024 в 18:30;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В субботу, 3 августа, в Харькове и области переменная облачность, без осадков.".