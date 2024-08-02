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Спекотна і сонячна субота чекає на харків’ян: прогноз погоди на 3 серпня

Суспільство 18:30   02.08.2024
Олена Нагорна
Спекотна і сонячна субота чекає на харків’ян: прогноз погоди на 3 серпня Фото: Василь Голосний

У суботу, 3 серпня, у Харкові та області мінлива хмарність, без опадів.

У Харкові вночі термометри показуватимуть від 14 до 16 градусів, вдень – 29 – 31, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області вночі температура становитиме від 13 до 18 градусів, удень – 27 – 32.

Вітер змінних напрямків – 3 – 8 м/с.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Серпня 2024 в 18:30;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У суботу, 3 серпня, у Харкові та області мінлива хмарність, без опадів.".