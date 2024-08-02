Спекотна і сонячна субота чекає на харків’ян: прогноз погоди на 3 серпня

У суботу, 3 серпня, у Харкові та області мінлива хмарність, без опадів.

У Харкові вночі термометри показуватимуть від 14 до 16 градусів, вдень – 29 – 31, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області вночі температура становитиме від 13 до 18 градусів, удень – 27 – 32.

Вітер змінних напрямків – 3 – 8 м/с.