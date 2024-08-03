«Страшный день для Купянска»: город обстреляли 12 раз за пять часов (видео)

Начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов сообщил подробности событий 2 августа. Следователи продолжают работать на улицах Купянска и сейчас.

«Около 11:25 (2 августа — Ред.). Обстрел Купянска – частного сектора, гражданских из «Урагана». Горят дома, две женщины ранены на улице. На место выехал наряд патрульных и следственно-оперативная группа. Одну из женщин нашли уже мертвой. И тут – повторный обстрел. Раненую отвезли в больницу, снова обстрел. Еще через полчаса полицейские снова попытались осмотреть место происшествия – и россияне снова накрывают из РСЗО. Ранен мужчина — его эвакуация на видео», — подписал Болвинов видео, которое накануне распространил отдел коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Видео: Сергей Болвинов/facebook

52-летнего гражданского успели спасти. Болвинов отметил, что в момент эвакуации в километре от места событий продолжались обстрелы зданий, в которых находятся органы власти и полиция.

«Вчерашний день для Купянска был действительно страшным – двенадцать обстрелов по центру города в течение пяти часов! Россияне били не только из «Ураганов», задействовали артиллерию и дроны. Мы работаем на местах прилетов и сегодня», — сообщил главный следователь Харьковщины.