“Страшний день для Куп’янська”: місто обстріляли 12 разів за 5 годин (відео)

Начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов повідомив подробиці подій 2 серпня. Слідчі продовжують працювати на вулицях Куп’янська й зараз.

“Близько 11:25 (2 серпня – Ред.). Обстріл Купʼянська – приватного сектору, цивільних з “Урагану”, горять будинки, дві жінки поранені на вулиці. На місце виїхав наряд патрульних та слідчо-оперативна група. Одну з жінок знайшли вже мертвою. І тут – повторний обстріл. Поранену відвезли до лікарні, знову обстріл. Ще за пів години поліцейські знову спробували оглянути місце події – і росіяни знову накривають з РСЗВ. Поранено чоловіка – його евакуація на відео”, – підписав Болвінов відео, яке напередодні поширив відділ комунікації ГУ Нацполіції Харківської області.

Відео: Сергій Болвінов/фейсбук

52-річного цивільного встигли врятувати. Болвінов зазначив, що в момент евакуації за кілометр від місця подій тривали обстріли будівель, в яких перебувають органи влади та поліція.

“Вчорашній день для Куп’янська був дійсно страшним – дванадцять обстрілів по центру міста протягом п’яти годин! росіяни били не лише з “Ураганів”, залучили артилерію та дрони. Ми працюємо на місцях прильотів і сьогодні”, – повідомив головний слідчий Харківщини.