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Три человека подорвались на минах на Харьковщине: данные ХОВА и ГСЧС

Происшествия 08:50   03.08.2024
Оксана Горун
Три человека подорвались на минах на Харьковщине: данные ХОВА и ГСЧС

В течение суток на Харьковщине зафиксировали два подрыва на взрывоопасных предметах, сообщил утром 3 августа начальник ХОВА Олег Синегубов.

«20:20 Купянский р-н, Кондрашовская ТГ, с. Вишневка. В результате подрыва на ВНП пострадали мужчины 41 и 44 лет. 15:00, с. Каменка Изюмского района. В результате подрыва на ВНП пострадал 49-летний мужчина», — перечислил Синегубов.

В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщили подробности. По данным спасателей, в Каменке мужчина наступил на неизвестное взрывное устройство в собственном огороде.

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«В результате взрыва он получил минно-взрывную травму в виде ампутации стопы. Он самостоятельно обратился в больницу, где находится на лечении», — отметили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Обстоятельства происшествия в селе Вишневка еще выясняют.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 3 августа 2024 в 08:50;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток на Харьковщине зафиксировали два подрыва на взрывоопасных предметах, сообщил утром 3 августа начальник ХОВА Олег Синегубов".