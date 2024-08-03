Три человека подорвались на минах на Харьковщине: данные ХОВА и ГСЧС
В течение суток на Харьковщине зафиксировали два подрыва на взрывоопасных предметах, сообщил утром 3 августа начальник ХОВА Олег Синегубов.
«20:20 Купянский р-н, Кондрашовская ТГ, с. Вишневка. В результате подрыва на ВНП пострадали мужчины 41 и 44 лет. 15:00, с. Каменка Изюмского района. В результате подрыва на ВНП пострадал 49-летний мужчина», — перечислил Синегубов.
В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщили подробности. По данным спасателей, в Каменке мужчина наступил на неизвестное взрывное устройство в собственном огороде.
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«В результате взрыва он получил минно-взрывную травму в виде ампутации стопы. Он самостоятельно обратился в больницу, где находится на лечении», — отметили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Обстоятельства происшествия в селе Вишневка еще выясняют.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС, міни, мины, новости Харькова, подорвались, пострадавшие, синегубов;
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- • Дата публикации материала: 3 августа 2024 в 08:50;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток на Харьковщине зафиксировали два подрыва на взрывоопасных предметах, сообщил утром 3 августа начальник ХОВА Олег Синегубов".