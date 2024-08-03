Три человека подорвались на минах на Харьковщине: данные ХОВА и ГСЧС

В течение суток на Харьковщине зафиксировали два подрыва на взрывоопасных предметах, сообщил утром 3 августа начальник ХОВА Олег Синегубов.

«20:20 Купянский р-н, Кондрашовская ТГ, с. Вишневка. В результате подрыва на ВНП пострадали мужчины 41 и 44 лет. 15:00, с. Каменка Изюмского района. В результате подрыва на ВНП пострадал 49-летний мужчина», — перечислил Синегубов.

В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщили подробности. По данным спасателей, в Каменке мужчина наступил на неизвестное взрывное устройство в собственном огороде.

«В результате взрыва он получил минно-взрывную травму в виде ампутации стопы. Он самостоятельно обратился в больницу, где находится на лечении», — отметили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Обстоятельства происшествия в селе Вишневка еще выясняют.