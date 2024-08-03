Три людини підірвалися на мінах на Харківщині: дані ХОВА та ДСНС
Протягом доби на Харківщині зафіксували два підриви на вибухонебезпечних предметах, повідомив 3 серпня вранці начальник ХОВА Олег Синєгубов.
“20:20, Куп’янський р-н, Кіндрашівська ТГ, с. Вишнівка. Внаслідок підриву на ВНП постраждали чоловіки 41 та 44 років. 15:00, с. Камʼянка Ізюмського району. Внаслідок підриву на ВНП постраждав 49-річний чоловік“, – перелічив Синєгубов.
У ГУ ДСНС України в Харківській області повідомили подробиці. За даними рятувальників, у Кам’янці чоловік наступив на невідомий вибуховий пристрій у власному городі.
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“У результаті вибуху він отримав мінно-вибухову травму у вигляді ампутації ступні. Він самостійно звернувся до лікарні, де наразі перебуває на лікуванні”, – зазначили у пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області.
Обставини події у Вишнівці ще з’ясовують.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: ГСЧС, міни, новини Харкова, подорвались, пострадалі, сінєгубов;
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Серпня 2024 в 08:50;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом доби на Харківщині зафіксували два підриви на вибухонебезпечних предметах, повідомив 3 серпня вранці начальник ХОВА Олег Синєгубов".