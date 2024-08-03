Три людини підірвалися на мінах на Харківщині: дані ХОВА та ДСНС

Протягом доби на Харківщині зафіксували два підриви на вибухонебезпечних предметах, повідомив 3 серпня вранці начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“20:20, Куп’янський р-н, Кіндрашівська ТГ, с. Вишнівка. Внаслідок підриву на ВНП постраждали чоловіки 41 та 44 років. 15:00, с. Камʼянка Ізюмського району. Внаслідок підриву на ВНП постраждав 49-річний чоловік“, – перелічив Синєгубов.

У ГУ ДСНС України в Харківській області повідомили подробиці. За даними рятувальників, у Кам’янці чоловік наступив на невідомий вибуховий пристрій у власному городі.

“У результаті вибуху він отримав мінно-вибухову травму у вигляді ампутації ступні. Він самостійно звернувся до лікарні, де наразі перебуває на лікуванні”, – зазначили у пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області.

Обставини події у Вишнівці ще з’ясовують.