Live
  • Сб 03.08.2024
  • Харків  +22°С
  • USD 41.14
  • EUR 44.4

Три людини підірвалися на мінах на Харківщині: дані ХОВА та ДСНС

Події 08:50   03.08.2024
Оксана Горун
Три людини підірвалися на мінах на Харківщині: дані ХОВА та ДСНС

Протягом доби на Харківщині зафіксували два підриви на вибухонебезпечних предметах, повідомив 3 серпня вранці начальник ХОВА Олег Синєгубов.

20:20, Куп’янський р-н, Кіндрашівська ТГ, с. Вишнівка. Внаслідок підриву на ВНП постраждали чоловіки 41 та 44 років. 15:00, с. Камʼянка Ізюмського району. Внаслідок підриву на ВНП постраждав 49-річний чоловік“, – перелічив Синєгубов.

У ГУ ДСНС України в Харківській області повідомили подробиці. За даними рятувальників, у Кам’янці чоловік наступив на невідомий вибуховий пристрій у власному городі.

Читайте також: Вибух пролунав у Харкові, Синєгубов і Терехов підтвердили удари

“У результаті вибуху він отримав мінно-вибухову травму у вигляді ампутації ступні. Він самостійно звернувся до лікарні, де наразі перебуває на лікуванні”, – зазначили у пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області.

Обставини події у Вишнівці ще з’ясовують.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Вибух чули у Харкові: Синєгубов повідомив, що обійшлося без потерпілих
Вибух чули у Харкові: Синєгубов повідомив, що обійшлося без потерпілих
03.08.2024, 09:01
Три людини підірвалися на мінах на Харківщині: дані ХОВА та ДСНС
Три людини підірвалися на мінах на Харківщині: дані ХОВА та ДСНС
03.08.2024, 08:50
Профспілка про наказ №850 для Харківщини: втрата тисяч учителів, десятків шкіл
Профспілка про наказ №850 для Харківщини: втрата тисяч учителів, десятків шкіл
02.08.2024, 21:46
Генштаб про бої на Харківщині: на півночі шість зіткнень
Генштаб про бої на Харківщині: на півночі шість зіткнень
03.08.2024, 08:30
“Гучний ранок” – голова громади на Харківщині про вибух
“Гучний ранок” – голова громади на Харківщині про вибух
03.08.2024, 08:07
Вибух пролунав у Харкові, Синєгубов і Терехов підтвердили удари
Вибух пролунав у Харкові, Синєгубов і Терехов підтвердили удари
03.08.2024, 07:36

Новини за темою:

16:53
Натрапив на вибухівку на городі: на Харківщині травмувався чоловік
09:43
Рятувальник втратив дружину та будинок на Харківщині: як йому допомогти
15:21
Через удар КАБ по Харківщині загинула диспетчерка газової служби
16:25
Армія РФ обстріляла село на Харківщині: загинули понад 100 птахів (фото)
07:32
Пожежа в гуртожитку в Харкові сталася вранці: врятували двох людей (фото)

Ви читали новину: «Три людини підірвалися на мінах на Харківщині: дані ХОВА та ДСНС»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 3 Серпня 2024 в 08:50;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом доби на Харківщині зафіксували два підриви на вибухонебезпечних предметах, повідомив 3 серпня вранці начальник ХОВА Олег Синєгубов".