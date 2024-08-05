Пожар на объекте критической инфраструктуры в Харькове: информация ГСЧС и ХТС
Пожар на объекте критической инфраструктуры произошел в Харькове.
Как рассказал МГ «Объектив» спикер ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Евгений Василенко, на территории одного из предприятий загорелась деревянная обшивка сооружения, которое не эксплуатировалось, а также трава вокруг. В 16:55 этот пожар был локализован. Причина возгорания устанавливается.
Технический директор КП «Харьковские тепловые сети» Евгений Кауркин сообщил «Суспільне Харків», что самовоспламенилась деревянная часть градирни на территории одного из объектов инфраструктуры.
«Из-за аномальной жары в июле доска пересохла, что, вероятно, привело к возгоранию. Последние 20 лет эта установка не использовалась и была выведена из эксплуатации, ее планировали демонтировать. По состоянию на 16:57 пожар потушили. Оборудование станции не пострадало, персонал не травмировался. На подготовку теплосетей Харькова к отопительному сезону этот пожар не повлияет», — сказал Кауркин.
Ранее в социальных сетях распространили видео пожара, как утверждалось в публикациях, на ТЭЦ-3.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС, пожары, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 5 августа 2024 в 18:00;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пожар на объекте критической инфраструктуры произошел в Харькове.".