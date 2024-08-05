Пожежа на об’єкті критичної інфраструктури в Харкові: інформація ДСНС і ХТМ
Пожежа на об’єкті критичної інфраструктури сталася у Харкові.
Як розповів МГ “Об’єктив” речник ГУ ДСНС України в Харківській області Євген Василенко, на території одного з підприємств спалахнула дерев’яна обшивка споруди, яка не експлуатувалася, а також трава навколо. О 16:55 цю пожежу було локалізовано. Причина займання встановлюється.
Технічний директор КП “Харківські теплові мережі” Євген Кауркін повідомив “Суспільне Харків”, що самозайнялася дерев’яна частина градирні на території одного з об’єктів інфраструктури.
“Через аномальну спеку в липні дошка пересохла, що, ймовірно, спричинило займання. Останні 20 років ця установка не використовувалась і була виведена з експлуатації, її планували демонтувати. Станом на 16:57 пожежу загасили. Обладнання станції не постраждало, персонал не травмувався. На підготовку тепломереж Харкова до опалювального сезону ця пожежа не вплине“, – сказав Кауркін.
Раніше у соціальних мережах поширили відео пожежі, як стверджувалось у публікаціях, на ТЕЦ-3.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: ГСЧС, пожежа, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Серпня 2024 в 18:00;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пожежа на об’єкті критичної інфраструктури сталася у Харкові.".