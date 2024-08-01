Рятувальник втратив дружину та будинок на Харківщині: як йому допомогти

У ГУ ДСНС України в Харківській області повідомили, як можна допомогти рятувальнику з Великобурлуцької громади Сергію Замєсову. Вчора, 31 липня, російський КАБ зруйнував його будинок, убив дружину та поранив 10-річного сина.

“Внаслідок обстрілу Великобурлуцької громади загинула дружина нашого рятувальника Сергія Замєсова, а їхній 10-річний син отримав поранення та госпіталізований до лікарні. Будинок, в якому проживала сімʼя рятувальника вщент зруйнований”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

У ДСНС надають допомогу родині Замєсова. Приєднатися можуть і всі небайдужі.

Допомогти фінансово можна, надіславши гроші на реквізити банківського рахунку:

Отримувач: ЗАМЄСОВ СЕРГІЙ ЄВГЕНІЙОВИЧ

Карта Приват Банк: 5168 7456 1010 9925

IBAN: UA133052990000026201672865840

РНОКПП/ЄДРПОУ: 3227809213