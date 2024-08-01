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Рятувальник втратив дружину та будинок на Харківщині: як йому допомогти

Події 09:43   01.08.2024
Оксана Горун
Рятувальник втратив дружину та будинок на Харківщині: як йому допомогти Фото: ГУ ДСНС України в Харківській області

У ГУ ДСНС України в Харківській області повідомили, як можна допомогти рятувальнику з Великобурлуцької громади Сергію Замєсову. Вчора, 31 липня, російський КАБ зруйнував його будинок, убив дружину та поранив 10-річного сина.

“Внаслідок обстрілу Великобурлуцької громади загинула дружина нашого рятувальника Сергія Замєсова, а їхній 10-річний син отримав поранення та госпіталізований до лікарні. Будинок, в якому проживала сімʼя рятувальника вщент зруйнований”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

У ДСНС надають допомогу родині Замєсова. Приєднатися можуть і всі небайдужі.

Допомогти фінансово можна, надіславши гроші на реквізити банківського рахунку:

Отримувач: ЗАМЄСОВ СЕРГІЙ ЄВГЕНІЙОВИЧ
Карта Приват Банк: 5168 7456 1010 9925
IBAN: UA133052990000026201672865840
РНОКПП/ЄДРПОУ: 3227809213

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Серпня 2024 в 09:43;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ГУ ДСНС України в Харківській області повідомили, як можна допомогти рятувальнику з Великобурлуцької громади Сергію Замєсову. Вчора, 31 липня, російський КАБ зруйнував його будинок, убив дружину та поранив 10-річного сина".