Рятувальник втратив дружину та будинок на Харківщині: як йому допомогти
У ГУ ДСНС України в Харківській області повідомили, як можна допомогти рятувальнику з Великобурлуцької громади Сергію Замєсову. Вчора, 31 липня, російський КАБ зруйнував його будинок, убив дружину та поранив 10-річного сина.
“Внаслідок обстрілу Великобурлуцької громади загинула дружина нашого рятувальника Сергія Замєсова, а їхній 10-річний син отримав поранення та госпіталізований до лікарні. Будинок, в якому проживала сімʼя рятувальника вщент зруйнований”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
У ДСНС надають допомогу родині Замєсова. Приєднатися можуть і всі небайдужі.
Допомогти фінансово можна, надіславши гроші на реквізити банківського рахунку:
Отримувач: ЗАМЄСОВ СЕРГІЙ ЄВГЕНІЙОВИЧ
Карта Приват Банк: 5168 7456 1010 9925
IBAN: UA133052990000026201672865840
РНОКПП/ЄДРПОУ: 3227809213
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- Категорії: Події, Суспільство, Харків; Теги: ГСЧС, дитина, допомога, КАБ, новини Харкова, погибшая, поранений, спасатель;
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Серпня 2024 в 09:43;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ГУ ДСНС України в Харківській області повідомили, як можна допомогти рятувальнику з Великобурлуцької громади Сергію Замєсову. Вчора, 31 липня, російський КАБ зруйнував його будинок, убив дружину та поранив 10-річного сина".