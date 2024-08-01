Спасатель потерял жену и дом на Харьковщине: как ему помочь

В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщили, как можно помочь спасателю из Великобурлукской громады Сергею Замесову. Вчера, 31 июля, российский КАБ разрушил его дом, убил жену и ранил 10-летнего сына.

«В результате обстрела Великобурлукской громады погибла жена нашего спасателя Сергея Замесова, а их 10-летний сын получил ранения и госпитализирован в больницу. Дом, в котором проживала семья спасателя, полностью разрушен», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

В ГСЧС оказывают помощь семье Замесова. Присоединиться могут и все неравнодушные.

Помочь финансово можно, отправив деньги на реквизиты банковского счета:

Получатель: ЗАМЕСОВ СЕРГЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ

Карта Приват Банк: 5168 7456 1010 9925

IBAN: UA133052990000026201672865840

РНОКПП/ЕГРПОУ: 3227809213