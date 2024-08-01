Спасатель потерял жену и дом на Харьковщине: как ему помочь
В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщили, как можно помочь спасателю из Великобурлукской громады Сергею Замесову. Вчера, 31 июля, российский КАБ разрушил его дом, убил жену и ранил 10-летнего сына.
«В результате обстрела Великобурлукской громады погибла жена нашего спасателя Сергея Замесова, а их 10-летний сын получил ранения и госпитализирован в больницу. Дом, в котором проживала семья спасателя, полностью разрушен», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
В ГСЧС оказывают помощь семье Замесова. Присоединиться могут и все неравнодушные.
Помочь финансово можно, отправив деньги на реквизиты банковского счета:
Получатель: ЗАМЕСОВ СЕРГЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ
Карта Приват Банк: 5168 7456 1010 9925
IBAN: UA133052990000026201672865840
РНОКПП/ЕГРПОУ: 3227809213
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- Категории: Общество, Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС, дитина, допомога, КАБ, новости Харькова, погибшая, помощь, поранений, ребенок, спасатель;
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- • Дата публикации материала: 1 августа 2024 в 09:43;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщили, как можно помочь спасателю из Великобурлукской громады Сергею Замесову. Вчера, 31 июля, российский КАБ разрушил его дом, убил жену и ранил 10-летнего сына".