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Спасатель потерял жену и дом на Харьковщине: как ему помочь

Общество 09:43   01.08.2024
Оксана Горун
Спасатель потерял жену и дом на Харьковщине: как ему помочь Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщили, как можно помочь спасателю из Великобурлукской громады Сергею Замесову. Вчера, 31 июля, российский КАБ разрушил его дом, убил жену и ранил 10-летнего сына.

«В результате обстрела Великобурлукской громады погибла жена нашего спасателя Сергея Замесова, а их 10-летний сын получил ранения и госпитализирован в больницу. Дом, в котором проживала семья спасателя, полностью разрушен», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

В ГСЧС оказывают помощь семье Замесова. Присоединиться могут и все неравнодушные.

Помочь финансово можно, отправив деньги на реквизиты банковского счета:

Получатель: ЗАМЕСОВ СЕРГЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ
Карта Приват Банк: 5168 7456 1010 9925
IBAN: UA133052990000026201672865840
РНОКПП/ЕГРПОУ: 3227809213

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 1 августа 2024 в 09:43;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщили, как можно помочь спасателю из Великобурлукской громады Сергею Замесову. Вчера, 31 июля, российский КАБ разрушил его дом, убил жену и ранил 10-летнего сына".