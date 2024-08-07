15 боев за сутки в Харьковской области: главное из сводки Генштаба

В Харьковской области армия РФ активно штурмует на севере, на Купянском направлении — бои в различных локациях.

«На Харьковском направлении шло девять боев. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Липцев, Тихого и Волчанска. На Купянском направлении произошло шесть боевых столкновений, в частности, у Синьковки, Колесниковки, Глушковки и Новоосинового», — сообщил Генштаб ВСУ в сводке на 8:00 7 августа.

Под авиаударами были: Волчанск, Глубокое, Петропавловка, Волчанские Хутора, Боровая Харьковской области.

Всего на фронте в Украине за прошедшие сутки зафиксировано 136 боевых столкновений. Генштаб проинформировал о потерях врага.