15 боев за сутки в Харьковской области: главное из сводки Генштаба
Фото: Генштаб ВСУ
В Харьковской области армия РФ активно штурмует на севере, на Купянском направлении — бои в различных локациях.
«На Харьковском направлении шло девять боев. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Липцев, Тихого и Волчанска. На Купянском направлении произошло шесть боевых столкновений, в частности, у Синьковки, Колесниковки, Глушковки и Новоосинового», — сообщил Генштаб ВСУ в сводке на 8:00 7 августа.
Под авиаударами были: Волчанск, Глубокое, Петропавловка, Волчанские Хутора, Боровая Харьковской области.
Всего на фронте в Украине за прошедшие сутки зафиксировано 136 боевых столкновений. Генштаб проинформировал о потерях врага.
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- • Дата публикации материала: 7 августа 2024 в 09:09;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области армия РФ активно штурмует на севере, на Купянском направлении — бои в различных локациях".