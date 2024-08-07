15 боїв за добу в Харківській області: головне зі зведення Генштабу
У Харківській області армія РФ активно штурмує на півночі, на Куп’янському напрямку – бої в різних локаціях.
“На Харківському напрямку точилося дев’ять боїв. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Липців, Тихого та Вовчанська. На Куп’янському напрямку відбулося шість бойових зіткнень, зокрема, біля Синьківки, Колісниківки, Глушківки та Новоосинового”, – повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні на 08:00 7 серпня.
Під авіаударами були: Вовчанськ, Глибоке, Петропавлівка, Вовчанські Хутори, Борова Харківської області.
Загалом на фронті в Україні минулої доби зафіксували 136 бойових зіткнень. Генштаб поінформував про втрати ворога.
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Серпня 2024 в 09:09;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області армія РФ активно штурмує на півночі, на Куп’янському напрямку – бої в різних локаціях".