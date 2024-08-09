Горожане были очень обеспокоены — Терехов о ночных взрывах в Харькове
Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона сообщил, что ночь в Харькове прошла более-менее спокойно, однако горожане слышали звуки взрывов, которые доносились из области.
«Были слышны взрывы, которые были рядом с Харьковом. Начиная с 23:00 раздавались взрывы и горожане были очень обеспокоены. Сегодня продолжаются ожесточенные боевые действия на Волчанском направлении, и что касается того, как это отражается на городе: начиная с 2022 года Харьков находится под постоянными угрозами и обстрелами. Поэтому мы должны быть очень сконцентрированы», — сказал мэр.
Он также в очередной раз акцентировал, что осенью в Харькове должна заработать новая система оповещения.
«Люди, к сожалению, привыкли к этим воздушным тревогам и очень медленно реагируют на них. Потому нам обязательно нужно сделать, чем мы и занимаемся – дифференцированную воздушную тревогу. Мы делаем все возможное, чтобы осенью Харьков имел дифференцированную воздушную тревогу, и мы будем понимать, когда летит на Харьков. И совсем по-другому будет выстроена жизнь в Харькове», — отметил Терехов.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: взрывы, горожане, терехов, тревога, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 9 августа 2024 в 12:36;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона сообщил, что ночь в Харькове прошла более-менее спокойно, однако горожане слышали звуки взрывов, которые доносились из области.".