Горожане были очень обеспокоены — Терехов о ночных взрывах в Харькове

Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона сообщил, что ночь в Харькове прошла более-менее спокойно, однако горожане слышали звуки взрывов, которые доносились из области.

«Были слышны взрывы, которые были рядом с Харьковом. Начиная с 23:00 раздавались взрывы и горожане были очень обеспокоены. Сегодня продолжаются ожесточенные боевые действия на Волчанском направлении, и что касается того, как это отражается на городе: начиная с 2022 года Харьков находится под постоянными угрозами и обстрелами. Поэтому мы должны быть очень сконцентрированы», — сказал мэр.

Он также в очередной раз акцентировал, что осенью в Харькове должна заработать новая система оповещения.

«Люди, к сожалению, привыкли к этим воздушным тревогам и очень медленно реагируют на них. Потому нам обязательно нужно сделать, чем мы и занимаемся – дифференцированную воздушную тревогу. Мы делаем все возможное, чтобы осенью Харьков имел дифференцированную воздушную тревогу, и мы будем понимать, когда летит на Харьков. И совсем по-другому будет выстроена жизнь в Харькове», — отметил Терехов.