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Містяни були дуже стурбовані – Терехов про нічні вибухи в Харкові

Суспільство 12:36   09.08.2024
Вікторія Яковенко
Містяни були дуже стурбовані – Терехов про нічні вибухи в Харкові скриншот

Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону повідомив, що ніч у Харкові пройшла більш-менш спокійно, однак містяни чули звуки вибухів, які доносились з області.

«Було чутно вибухи, які були поряд із Харковом. Починаючи з 23:00 лунали вибухи і містяни були дуже стурбовані. Сьогодні тривають запеклі бойові дії на Вовчанському напрямку, і що стосується того, як це відображається на місті: починаючи з 2022 року, Харків перебуває під постійними загрозами і обстрілами. Тому ми повинні бути дуже сконцентрованими», – сказав мер.

Він також вкотре акцентував, що восени у Харкові має запрацювати нова система оповіщення.

«Люди, на жаль, звикли до цих повітряних тривог і дуже повільно реагують на них. Тому нам обов’язково потрібно зробити, чим ми і займаємося – диференційовану повітряну тривогу. Ми робимо все можливо, щоб восени Харків мав диференційовану повітряну тривогу, і ми будемо розуміти коли летить до Харкова. І зовсім по-іншому буде вибудоване життя у Харкові», – зазначив Терехов.

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Автор: Вікторія Яковенко
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Ви читали новину: «Містяни були дуже стурбовані – Терехов про нічні вибухи в Харкові»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Серпня 2024 в 12:36;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону повідомив, що ніч у Харкові пройшла більш-менш спокійно, однак містяни чули звуки вибухів, які доносились з області.".