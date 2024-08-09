Містяни були дуже стурбовані – Терехов про нічні вибухи в Харкові

Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону повідомив, що ніч у Харкові пройшла більш-менш спокійно, однак містяни чули звуки вибухів, які доносились з області.

«Було чутно вибухи, які були поряд із Харковом. Починаючи з 23:00 лунали вибухи і містяни були дуже стурбовані. Сьогодні тривають запеклі бойові дії на Вовчанському напрямку, і що стосується того, як це відображається на місті: починаючи з 2022 року, Харків перебуває під постійними загрозами і обстрілами. Тому ми повинні бути дуже сконцентрованими», – сказав мер.

Він також вкотре акцентував, що восени у Харкові має запрацювати нова система оповіщення.

«Люди, на жаль, звикли до цих повітряних тривог і дуже повільно реагують на них. Тому нам обов’язково потрібно зробити, чим ми і займаємося – диференційовану повітряну тривогу. Ми робимо все можливо, щоб восени Харків мав диференційовану повітряну тривогу, і ми будемо розуміти коли летить до Харкова. І зовсім по-іншому буде вибудоване життя у Харкові», – зазначив Терехов.