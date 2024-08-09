Містяни були дуже стурбовані – Терехов про нічні вибухи в Харкові
Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону повідомив, що ніч у Харкові пройшла більш-менш спокійно, однак містяни чули звуки вибухів, які доносились з області.
«Було чутно вибухи, які були поряд із Харковом. Починаючи з 23:00 лунали вибухи і містяни були дуже стурбовані. Сьогодні тривають запеклі бойові дії на Вовчанському напрямку, і що стосується того, як це відображається на місті: починаючи з 2022 року, Харків перебуває під постійними загрозами і обстрілами. Тому ми повинні бути дуже сконцентрованими», – сказав мер.
Він також вкотре акцентував, що восени у Харкові має запрацювати нова система оповіщення.
«Люди, на жаль, звикли до цих повітряних тривог і дуже повільно реагують на них. Тому нам обов’язково потрібно зробити, чим ми і займаємося – диференційовану повітряну тривогу. Ми робимо все можливо, щоб восени Харків мав диференційовану повітряну тривогу, і ми будемо розуміти коли летить до Харкова. І зовсім по-іншому буде вибудоване життя у Харкові», – зазначив Терехов.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: вибухи, горожане, терехов, тревога, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Серпня 2024 в 12:36;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону повідомив, що ніч у Харкові пройшла більш-менш спокійно, однак містяни чули звуки вибухів, які доносились з області.".