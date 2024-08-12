Враг повредил помещение и спецтранспорт газовщиков на Харьковщине (фото)
Фото: Харьковский филиал «Газсети»
В результате вражеских обстрелов жилого сектора в Харьковской области повреждено помещения одного из районных газовых участков, а также спецтранспорт газовщиков.
«На прошлой неделе вражеские снаряды оставили без газоснабжения более 500 семей. Подача газа возобновлена до 496 домов. Часть ремонтов в многоквартирных и частных домах удалось провести без отключения домов. Локализация аварий проведена в трех районах области – Богодуховском, Изюмском, Купянском», — сообщили в Харьковском филиале «Газсети».
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: ворог, враг, газовщики, обстрел, повреждено, помещение, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 12 августа 2024 в 09:40;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате вражеских обстрелов жилого сектора в Харьковской области повреждено помещения одного из районных газовых участков, а также спецтранспорт газовщиков.".