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Враг повредил помещение и спецтранспорт газовщиков на Харьковщине (фото)

Общество 09:40   12.08.2024
Виктория Яковенко
Враг повредил помещение и спецтранспорт газовщиков на Харьковщине (фото) Фото: Харьковский филиал «Газсети»

В результате вражеских обстрелов жилого сектора в Харьковской области повреждено помещения одного из районных газовых участков, а также спецтранспорт газовщиков.

«На прошлой неделе вражеские снаряды оставили без газоснабжения более 500 семей. Подача газа возобновлена ​​до 496 домов. Часть ремонтов в многоквартирных и частных домах удалось провести без отключения домов. Локализация аварий проведена в трех районах области – Богодуховском, Изюмском, Купянском», — сообщили в Харьковском филиале «Газсети».

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Фото: Харьковский филиал «Газсети»

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 12 августа 2024 в 09:40;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате вражеских обстрелов жилого сектора в Харьковской области повреждено помещения одного из районных газовых участков, а также спецтранспорт газовщиков.".