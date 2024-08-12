Враг повредил помещение и спецтранспорт газовщиков на Харьковщине (фото)

В результате вражеских обстрелов жилого сектора в Харьковской области повреждено помещения одного из районных газовых участков, а также спецтранспорт газовщиков.

«На прошлой неделе вражеские снаряды оставили без газоснабжения более 500 семей. Подача газа возобновлена ​​до 496 домов. Часть ремонтов в многоквартирных и частных домах удалось провести без отключения домов. Локализация аварий проведена в трех районах области – Богодуховском, Изюмском, Купянском», — сообщили в Харьковском филиале «Газсети».