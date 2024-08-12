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Ворог пошкодив приміщення і спецтранспорт газовиків на Харківщині (фото)

Суспільство 09:40   12.08.2024
Вікторія Яковенко
Ворог пошкодив приміщення і спецтранспорт газовиків на Харківщині (фото) Фото: Харківська філія “Газмережі”

Внаслідок ворожих обстрілів житлового сектору в Харківській області пошкоджені приміщення однієї з районних газових дільниць, а також спецтранспорт газовиків.

«Минулого тижня ворожі снаряди залишили без газопостачання понад 500 родин. Наразі подача газу відновлена до 496 осель. Частину ремонтів у багатоквартирних та приватних будинках вдалось провести без відключення домівок. Локалізація аварій проведена у трьох районах області – Богодухівському, Ізюмському, Куп’янському», – повідомили у Харківській філії «Газмережі».

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Фото: Харківська філія “Газмережі”

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Серпня 2024 в 09:40;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок ворожих обстрілів житлового сектору в Харківській області пошкоджені приміщення однієї з районних газових дільниць, а також спецтранспорт газовиків.".