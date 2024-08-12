Ворог пошкодив приміщення і спецтранспорт газовиків на Харківщині (фото)
Фото: Харківська філія “Газмережі”
Внаслідок ворожих обстрілів житлового сектору в Харківській області пошкоджені приміщення однієї з районних газових дільниць, а також спецтранспорт газовиків.
«Минулого тижня ворожі снаряди залишили без газопостачання понад 500 родин. Наразі подача газу відновлена до 496 осель. Частину ремонтів у багатоквартирних та приватних будинках вдалось провести без відключення домівок. Локалізація аварій проведена у трьох районах області – Богодухівському, Ізюмському, Куп’янському», – повідомили у Харківській філії «Газмережі».
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Серпня 2024 в 09:40;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок ворожих обстрілів житлового сектору в Харківській області пошкоджені приміщення однієї з районних газових дільниць, а також спецтранспорт газовиків.".