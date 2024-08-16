Мобилизация по плану и комендантский час: Совет обороны заседал на Харьковщине

Очередное заседание Совета обороны состоялось на Харьковщине. Обсуждали безопасность в прифронтовых населенных пунктах, мобилизацию и защиту энергоинфраструктуры.

В ходе заседания присутствующие заслушали доклад руководителя Харьковского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Павла Житняка, сообщил в Telegram начальник ХОВА Олег Синегубов. По его словам, мобилизационные мероприятия на Харьковщине идут по плану.

Кроме этого, рассказал Синегубов, поднимали вопросы усиления защиты объектов энергоинфраструктуры и мер безопасности в прифронтовых населенных пунктах.

Продленный комендантский час (с 17:00 до 9:00) действует в 201 населенном пункте пяти районов области, напомнил начальник ХОВА.