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Мобилизация по плану и комендантский час: Совет обороны заседал на Харьковщине

Политика 10:22   16.08.2024
Елена Нагорная
Мобилизация по плану и комендантский час: Совет обороны заседал на Харьковщине Фото: пресс-служба ХОВА

Очередное заседание Совета обороны состоялось на Харьковщине. Обсуждали безопасность в прифронтовых населенных пунктах, мобилизацию и защиту энергоинфраструктуры.

В ходе заседания присутствующие заслушали доклад руководителя Харьковского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Павла Житняка, сообщил в Telegram начальник ХОВА Олег Синегубов. По его словам, мобилизационные мероприятия на Харьковщине идут по плану.

Кроме этого, рассказал Синегубов, поднимали вопросы усиления защиты объектов энергоинфраструктуры и мер безопасности в прифронтовых населенных пунктах.

Продленный комендантский час (с 17:00 до 9:00) действует в 201 населенном пункте пяти районов области, напомнил начальник ХОВА.

Читайте также: Синегубов: об усилении комендантского часа на Харьковщине и эвакуации

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 16 августа 2024 в 10:22;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Очередное заседание Совета обороны состоялось на Харьковщине. Обсуждали безопасность в прифронтовых населенных пунктах, мобилизацию и защиту энергоинфраструктуры.".