Мобилизация по плану и комендантский час: Совет обороны заседал на Харьковщине
Фото: пресс-служба ХОВА
Очередное заседание Совета обороны состоялось на Харьковщине. Обсуждали безопасность в прифронтовых населенных пунктах, мобилизацию и защиту энергоинфраструктуры.
В ходе заседания присутствующие заслушали доклад руководителя Харьковского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Павла Житняка, сообщил в Telegram начальник ХОВА Олег Синегубов. По его словам, мобилизационные мероприятия на Харьковщине идут по плану.
Кроме этого, рассказал Синегубов, поднимали вопросы усиления защиты объектов энергоинфраструктуры и мер безопасности в прифронтовых населенных пунктах.
Продленный комендантский час (с 17:00 до 9:00) действует в 201 населенном пункте пяти районов области, напомнил начальник ХОВА.
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- Категории: Политика, Харьков; Теги: комендантский час, мобилизация, Олег Синегубов, совет обороны, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 16 августа 2024 в 10:22;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Очередное заседание Совета обороны состоялось на Харьковщине. Обсуждали безопасность в прифронтовых населенных пунктах, мобилизацию и защиту энергоинфраструктуры.".