Мобілізація за планом і комендантська година: засідала Рада оборони Харківщини

Чергове засідання Ради оборони відбулось на Харківщині. Обговорювали безпеку у прифронтових населених пунктах, мобілізацію та захист енергоінфраструктури.

На засіданні присутні заслухали доповідь керівника Харківського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Павла Житняка, повідомив у телеграмі начальник ХОВА Олег Синєгубов. За його словами, мобілізаційні заходи на Харківщині тривають за планом.

Крім цього, розповів Синєгубов, порушували питання посилення захисту об’єктів енергоінфраструктури та заходів безпеки у прифронтових населених пунктах.

Подовжена комендантська година (з 17:00 до 9:00) діє у 201 населеному пункті п’яти районів області, нагадав начальник ХОВА.