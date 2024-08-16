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Мобілізація за планом і комендантська година: засідала Рада оборони Харківщини

Політика 10:22   16.08.2024
Олена Нагорна
Мобілізація за планом і комендантська година: засідала Рада оборони Харківщини

Чергове засідання Ради оборони відбулось на Харківщині. Обговорювали безпеку у прифронтових населених пунктах, мобілізацію та захист енергоінфраструктури.

На засіданні присутні заслухали доповідь керівника Харківського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Павла Житняка, повідомив у телеграмі начальник ХОВА Олег Синєгубов. За його словами, мобілізаційні заходи на Харківщині тривають за планом.

Крім цього, розповів Синєгубов, порушували питання посилення захисту об’єктів енергоінфраструктури та заходів безпеки у прифронтових населених пунктах.

Подовжена комендантська година (з 17:00 до 9:00) діє у 201 населеному пункті п’яти районів області, нагадав начальник ХОВА.

Читайте також: Синєгубов: про посилення комендантської години на Харківщині й евакуацію

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Серпня 2024 в 10:22;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Чергове засідання Ради оборони відбулось на Харківщині. Обговорювали безпеку у прифронтових населених пунктах, мобілізацію та захист енергоінфраструктури.".