На ферме на Харьковщине переселенцев заставляли работать за еду — НПУ (фото)
Правоохранители сообщили о подозрении в торговле людьми жительнице Харьковского района. По версии следствия, она заставляла работать на ферме людей, из-за полномасштабной войны оставшихся без крова.
Фигурантка вербовала преимущественно переселенцев — на железнодорожных, автовокзалах и рынках области, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Люди, которые из-за агрессии РФ были вынуждены покинуть свои дома и не имели средств к существованию, легко соглашались. Ведь женщина предлагала официальное трудоустройство, нормированный рабочий день, зарплату, достойные условия проживания и трехразовое питание.
На самом же деле на ферме люди жили в условиях, не соответствующим санитарным нормам, а еды не хватало.
В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 149 (торговля людьми) УКУ правоохранители провели обыски и установили троих потерпевших — 50-летнюю женщину и мужчин 59 и 56 лет. Их «работодателю» грозит от 5 до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества или без таковой.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: полиция Харьковской области, торговля людьми, ферма, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 16 августа 2024 в 11:11;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители сообщили о подозрении в торговле людьми жительнице Харьковского района. По версии следствия, она заставляла работать на ферме людей, из-за полномасштабной войны оставшихся без крова.".