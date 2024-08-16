На ферме на Харьковщине переселенцев заставляли работать за еду — НПУ (фото)

Правоохранители сообщили о подозрении в торговле людьми жительнице Харьковского района. По версии следствия, она заставляла работать на ферме людей, из-за полномасштабной войны оставшихся без крова.

Фигурантка вербовала преимущественно переселенцев — на железнодорожных, автовокзалах и рынках области, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Люди, которые из-за агрессии РФ были вынуждены покинуть свои дома и не имели средств к существованию, легко соглашались. Ведь женщина предлагала официальное трудоустройство, нормированный рабочий день, зарплату, достойные условия проживания и трехразовое питание.

На самом же деле на ферме люди жили в условиях, не соответствующим санитарным нормам, а еды не хватало.

В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 149 (торговля людьми) УКУ правоохранители провели обыски и установили троих потерпевших — 50-летнюю женщину и мужчин 59 и 56 лет. Их «работодателю» грозит от 5 до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества или без таковой.