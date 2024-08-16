На фермі на Харківщині переселенців змушували працювати за їжу – НПУ (фото)

Правоохоронці повідомили про підозру у торгівлі людьми мешканці Харківського району. За версією слідства, вона змушувала працювати на фермі людей, які через повномасштабну війну залишилися без даху над головою.

Фігурантка вербувала переважно переселенців – на залізничних, автовокзалах та ринках області, повідомляють у ГУ Нацполіції у Харківській області.

Люди, які через агресію РФ були змушені залишити свої домівки й не мали коштів на існування, легко погоджувалися. Адже жінка пропонувала офіційне працевлаштування, нормований робочий день, зарплату, гідні умови проживання та триразове харчування.

Насправді ж на фермі люди жили в умовах, що не відповідають санітарним нормам, а їжі не вистачало.

У межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 149 (торгівля людьми) ККУ правоохоронці провели обшуки та встановили трьох потерпілих – 50-річну жінку та чоловіків 59 та 56 років. Їхній “роботодавиці” загрожує від 5 до 12 років тюрми з конфіскацією майна або без такої.