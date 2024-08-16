Двоє загиблих і 12 постраждалих на Харківщині – інформація ХОВА про обстріли

Двоє людей загинули та 12 постраждали 15 серпня на Харківщині – внаслідок авіаударів по селищах Золочів та Приколотне, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

▪ О 19:30 у селищі Козача Лопань Дергачівської громади горіла господарча будівля і був пошкоджений мотоцикл.

▪️ О 17:45 у селищі Тимофіївка Золочівської громади внаслідок артобстрілу пошкоджені два приватні та два одноповерхові багатоквартирні будинки, господарчі споруди та енергомережі.

▪️ О 15:33 в селищі Приколотне Куп’янського району внаслідок обстрілу горіла складська будівля. Загинули 45-річний та 58-річний чоловіки. Ще шість людей постраждали.

▪️ О 15:20 в селищі Приколотне Куп’янського району КАБ пошкодив будівлю Приколотнянської школи.

▪️ О 12:33 в селищі Золочів внаслідок обстрілу горів будинок, пошкоджений дитсадок, будинок культури, три магазини, 30 приватних будинків, Центр надання адмінпослуг, приватне підприємство. Постраждали шість осіб, серед яких дитина.

▪️ О 12:17 поблизу селища Борова через обстріл горіла трава та очерет на площі близько гектара.