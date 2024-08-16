Двое погибших и 12 пострадавших на Харьковщине — информация ХОВА об обстрелах
Два человека погибли и 12 пострадали 15 августа на Харьковщине — в результате авиаударов по поселкам Золочев и Приколотное, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
▪️ В 19:30 в поселке Казачья Лопань Дергачевской громады горела хозяйственная постройка и был поврежден мотоцикл.
▪️ В 17:45 в поселке Тимофеевка Золочевской громады в результате артобстрела повреждены два частных и два одноэтажных многоквартирных дома, хозяйственные постройки и энергосети.
▪️ В 15:33 в поселке Приколотное Купянского района в результате обстрела горело складское здание. Погибли 45-летний и 58-летний мужчины. Еще шесть человек пострадали.
▪️ В 15:20 в поселке Приколотное Купянского района КАБ повредил здание Приколотнянской школы.
▪️ В 12:33 в поселке Золочев в результате обстрела горел дом, поврежден детсад, дом культуры, три магазина, 30 частных домов, Центр предоставления админуслуг, частное предприятие. Пострадали шесть человек, среди которых ребенок.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: загиблі, обстрелы, Олег Синегубов, погибшие, пострадавшие;
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- • Дата публикации материала: 16 августа 2024 в 09:06;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Два человека погибли и 12 пострадали 15 августа на Харьковщине — в результате авиаударов по поселкам Золочев и Приколотное, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".