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Двое погибших и 12 пострадавших на Харьковщине — информация ХОВА об обстрелах

Происшествия 09:06   16.08.2024
Елена Нагорная
Двое погибших и 12 пострадавших на Харьковщине — информация ХОВА об обстрелах На фото — последствия удара по Приколотному

Два человека погибли и 12 пострадали 15 августа на Харьковщине — в результате авиаударов по поселкам Золочев и Приколотное, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

▪️ В 19:30 в поселке Казачья Лопань Дергачевской громады горела хозяйственная постройка и был поврежден мотоцикл.

▪️ В 17:45 в поселке Тимофеевка Золочевской громады в результате артобстрела повреждены два частных и два одноэтажных многоквартирных дома, хозяйственные постройки и энергосети.

▪️ В 15:33 в поселке Приколотное Купянского района в результате обстрела горело складское здание. Погибли 45-летний и 58-летний мужчины. Еще шесть человек пострадали.

▪️ В 15:20 в поселке Приколотное Купянского района КАБ повредил здание Приколотнянской школы.

▪️ В 12:33 в поселке Золочев в результате обстрела горел дом, поврежден детсад, дом культуры, три магазина, 30 частных домов, Центр предоставления админуслуг, частное предприятие. Пострадали шесть человек, среди которых ребенок.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 16 августа 2024 в 09:06;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Два человека погибли и 12 пострадали 15 августа на Харьковщине — в результате авиаударов по поселкам Золочев и Приколотное, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".