ГШ: семь боев за сутки на севере Харьковщины и 16 — на Купянском направлении

Семь боев произошло за прошедшие сутки на севере Харьковщины и 16 — на Купянском направлении, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 08:00.

На севере Харьковщины бои шли вблизи Липцев, Старицы и Волчанска, а на Купянском направлении Силы обороны отбивали штурмы у Синьковки, Глушковки, Колесниковки, Андреевки, Кругляковки, Стельмаховки и Берестового.

Авиаударам на Харьковщине подверглись районы населенных пунктов Приколотное, Синьковка и Купянск-Узловой.