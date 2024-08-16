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ГШ: семь боев за сутки на севере Харьковщины и 16 — на Купянском направлении

Происшествия 08:31   16.08.2024
Елена Нагорная
ГШ: семь боев за сутки на севере Харьковщины и 16 — на Купянском направлении Фото: Генштаб ВСУ

Семь боев произошло за прошедшие сутки на севере Харьковщины и 16 — на Купянском направлении, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 08:00.

На севере Харьковщины бои шли вблизи Липцев, Старицы и Волчанска, а на Купянском направлении Силы обороны отбивали штурмы у Синьковки, Глушковки, Колесниковки, Андреевки, Кругляковки, Стельмаховки и Берестового.

Авиаударам на Харьковщине подверглись районы населенных пунктов Приколотное, Синьковка и Купянск-Узловой.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 16 августа 2024 в 08:31;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Семь боев произошло за прошедшие сутки на севере Харьковщины и 16 — на Купянском направлении, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 08:00.".