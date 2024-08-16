ГШ: семь боев за сутки на севере Харьковщины и 16 — на Купянском направлении
Фото: Генштаб ВСУ
Семь боев произошло за прошедшие сутки на севере Харьковщины и 16 — на Купянском направлении, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 08:00.
На севере Харьковщины бои шли вблизи Липцев, Старицы и Волчанска, а на Купянском направлении Силы обороны отбивали штурмы у Синьковки, Глушковки, Колесниковки, Андреевки, Кругляковки, Стельмаховки и Берестового.
Авиаударам на Харьковщине подверглись районы населенных пунктов Приколотное, Синьковка и Купянск-Узловой.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: бои, генштаб, купянское направление, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 16 августа 2024 в 08:31;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Семь боев произошло за прошедшие сутки на севере Харьковщины и 16 — на Купянском направлении, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 08:00.".