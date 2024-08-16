ГШ: сім боїв за добу на півночі Харківщини та 16 – на Куп’янському напрямку

Сім боїв відбулося минулої доби на півночі Харківщини та 16 – на Куп’янському напрямку, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 08:00.

На півночі Харківщини бої точилися поблизу Липців, Стариці та Вовчанська, а на Куп’янському напрямку Сили оборони відбивали штурми біля Синьківки, Глушківки, Колісниківки, Андріївки, Кругляківки, Стельмахівки та Берестового.

Авіаударів на Харківщині зазнали райони населених пунктів Приколотне, Синьківка та Куп’янськ-Вузловий.