ГШ: сім боїв за добу на півночі Харківщини та 16 – на Куп’янському напрямку
Сім боїв відбулося минулої доби на півночі Харківщини та 16 – на Куп’янському напрямку, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 08:00.
На півночі Харківщини бої точилися поблизу Липців, Стариці та Вовчанська, а на Куп’янському напрямку Сили оборони відбивали штурми біля Синьківки, Глушківки, Колісниківки, Андріївки, Кругляківки, Стельмахівки та Берестового.
Авіаударів на Харківщині зазнали райони населених пунктів Приколотне, Синьківка та Куп’янськ-Вузловий.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: бои, генштаб, купянское направление, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Серпня 2024 в 08:31;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сім боїв відбулося минулої доби на півночі Харківщини та 16 – на Куп’янському напрямку, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 08:00.".